Autorităţile de la Beijing au interzis producătorilor auto să vândă automobile sub costul total de producţie, într-o nouă încercare de a tempera războiul prelungit al preţurilor care afectează cea mai mare piaţă auto din lume, potrivit Bloomberg.

Măsura vine pe fondul unei competiţii agresive între constructori, care a dus la scăderi repetate de preţuri şi la presiuni tot mai mari asupra marjelor din industrie.

Definiţie extinsă a costului de producţie

Într-un set de directive publicat joi, Administraţia de Stat pentru Reglementarea Pieţei a stabilit că producătorii nu mai pot comercializa vehicule sub costul total de producţie.

Definiţia folosită de autorităţi este una largă şi include:

cheltuielile de producţie din fabrică;

costurile administrative;

cheltuielile financiare;

cheltuielile generale de vânzări.

Prin această abordare, autorităţile închid o portiţă care a permis unor companii să practice reduceri agresive, raportând doar costuri parţiale pentru a justifica preţuri foarte scăzute.

Interdicţii suplimentare: presiune redusă asupra dealerilor şi furnizorilor

Noile reguli vizează şi alte practici considerate problematice în industrie. Autorităţile au interzis:

fixarea preţurilor între producători şi furnizori;

forţarea dealerilor să încheie vânzări în pierdere, prin programe de rambursare costisitoare;

transferarea presiunii financiare către companiile din amonte, prin solicitări de reduceri sau prin extinderea termenelor de plată.

Concurenţa acerbă din ultimii ani s-a propagat pe întreg lanţul de aprovizionare, afectând atât furnizorii de componente, cât şi reţeaua de distribuţie.

Un război al preţurilor care a remodelat piaţa

Războiul preţurilor, aflat în desfăşurare de mai mulţi ani, a accelerat consolidarea industriei auto chineze.

Companii precum BYD şi Tesla şi-au consolidat poziţiile, în timp ce producătorii mai mici au fost împinşi spre ieşirea din piaţă sau restructurări. Reducerile succesive de preţuri au dus la comprimarea marjelor şi la intensificarea competiţiei, în special în segmentul vehiculelor electrice.

În paralel, autorităţile au transmis anterior avertismente privind posibile „sancţiuni severe” pentru companiile care continuă să vândă sub costuri, însă începutul noului an a adus o nouă rundă de reduceri pe piaţa chineză.

Scădere a vânzărilor la început de an

Pe acest fond, datele publicate de Asociaţia producătorilor chinezi de autoturisme arată o scădere de 13,9% a vânzărilor cu amănuntul de vehicule pentru pasageri în luna ianuarie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Declinul a fost determinat în principal de:

scădere de 20% a vânzărilor de vehicule electrice cu baterii;

reducere similară în cazul modelelor hibride plug-in.

Evoluţia sugerează că, în ciuda politicilor de susţinere a electrificării, cererea rămâne volatilă, iar competiţia prin preţ continuă să fie un instrument central în strategia producătorilor.