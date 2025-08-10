Japonia prezintă primul computer cuantic realizat integral cu resurse interne

Japonia a lansat oficial un computer cuantic supraconductor construit integral cu componente și software dezvoltate pe plan intern, fără a importa niciun element. Proiectul a fost prezentat la Centrul pentru Informații și Biologie Cuantică (QIQB) al Universității din Osaka și marchează o etapă importantă în consolidarea independenței tehnologice a țării în domeniul calculului cuantic, potrivit InterestingEngineering.

Sistemul include toate elementele esențiale fabricate local, de la frigiderul de diluție care răcește qubiții la temperaturi apropiate de 10 milikelvini, până la frigiderul cu tub pulsator folosit în etapele inițiale de răcire. Integrarea acestor componente a necesitat expertiză în domenii precum criogenia, microfabricația, sistemele electronice de control și algoritmii de corectare a erorilor.

Potrivit reprezentanților Universității din Osaka, realizarea demonstrează capacitatea Japoniei de a proiecta, construi și opera un computer cuantic complet, deschizând noi oportunități pentru cercetare și dezvoltare. „Am reușit să creăm un sistem cuantic de la zero, folosind doar resurse și cunoștințe din Japonia”, au declarat oficiali ai centrului QIQB.

Pe lângă hardware-ul avansat, proiectul include și o platformă software integral dezvoltată local. Aceasta poartă numele Open Quantum Toolchain for Operators and Users (OQTOPUS) și este disponibilă în regim open-source.

OQTOPUS cuprinde interfața cu utilizatorul și sistemele de control, permițând programarea, rularea și monitorizarea computerului cuantic într-un mod accesibil cercetătorilor, dezvoltatorilor și pasionaților. Prin deschiderea codului sursă, echipa din Osaka încurajează colaborarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor software.

Proiectul beneficiază de sprijinul unor instituții și companii de renume, între care RIKEN, ULVAC, Inc., ULVAC CRYOGENICS INC., e-trees.Japan, Inc., QuEL, Inc., QunaSys Inc., Systems Engineering Consultants Co., Ltd., TIS Inc. și Fujitsu Limited. Aceste colaborări au asigurat atât expertiza necesară, cât și crearea unui ecosistem solid pentru inovația cuantică în Japonia.

Publicul larg va putea vedea și interacționa cu această tehnologie în cadrul Expo 2025, eveniment găzduit în Osaka între 14 și 20 august. Componentele computerului vor fi expuse, iar vizitatorii vor putea înțelege mai bine modul de funcționare al unui sistem cuantic. În plus, în colaborare cu profesorul Akihiro Kubota de la Universitatea de Artă Tama, expoziția va include lucrări de artă generate cu ajutorul computerului cuantic, ilustrând fuziunea dintre știință și creativitate.

Computerele cuantice se diferențiază fundamental de cele clasice, deoarece utilizează qubiți în loc de biți. Qubiții pot exista simultan în mai multe stări datorită fenomenelor de superpoziție și inseparabilitate cuantică, ceea ce le permite să rezolve probleme complexe pe care computerele convenționale nu le pot aborda.

Această realizare întărește poziția Japoniei pe harta mondială a tehnologiilor emergente și subliniază potențialul calculului cuantic de a contribui la rezolvarea unor provocări globale. Printre domeniile vizate se numără dezvoltarea de noi materiale, optimizarea sistemelor complexe și reducerea impactului asupra mediului.

Potrivit organizatorilor, prezentarea de la Expo 2025 are rolul de a familiariza publicul cu tehnologia cuantică și de a stimula interesul tinerei generații pentru acest domeniu. „Vrem să arătăm că inovația nu este doar pentru laboratoare, ci poate inspira creativitate și poate fi înțeleasă de oricine”, a spus profesorul Akihiro Kubota.

Astfel, proiectul de la Osaka nu reprezintă doar o reușită tehnologică, ci și un pas strategic spre independență, colaborare și popularizarea unei tehnologii cu potențial de transformare la scară globală.