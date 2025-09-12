Sectorul IT din India, în incertitudine pe fondul dezbaterilor din SUA privind introducerea unei taxe pe externalizare

Sectorul IT din India se confruntă cu o perioadă îndelungată de incertitudine, clienții amânând sau renegociind contractele, în timp ce Statele Unite dezbat o propunere de impozitare cu 25% a firmelor americane care utilizează servicii de externalizare străine, au afirmat analiști și avocați, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sectorul va fi probabil afectat de un proiect de lege care, deși este puțin probabil să fie adoptat în forma sa inițială, va iniția o schimbare treptată în modul în care firmele de renume din cea mai mare piață de outsourcing din lume achiziționează servicii IT, au afirmat aceștia.

Cu toate acestea, având în vedere că firmele americane vor trebui să plătească impozitul, cele care depind în mare măsură de serviciile IT din străinătate vor riposta probabil, pregătind terenul pentru o intensă activitate de lobby și bătălii juridice, au afirmat analiștii și avocații consultați de agenția de presă.

Sectorul tehnologiei informației din India, în valoare de 283 de miliarde de dolari, a prosperat timp de mai bine de trei decenii exportând servicii software, având clienți de renume, printre care Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx și Home Depot. Acesta a crescut până a ajunge să reprezinte peste 7% din PIB.

Cu toate acestea, a atras și critici din partea țărilor cliente din cauza pierderii locurilor de muncă în favoarea lucrătorilor cu costuri mai mici din India.

Săptămâna trecută, senatorul republican american Bernie Moreno a introdus HIRE Act, care propune impozitarea companiilor care angajează lucrători străini în detrimentul americanilor, veniturile din impozite fiind utilizate pentru dezvoltarea forței de muncă din SUA. Proiectul de lege urmărește, de asemenea, să împiedice firmele să declare plățile de externalizare ca cheltuieli deductibile din impozite.

Proiectul de lege nu putea veni într-un moment mai prost pentru sectorul IT din India, care se confruntă cu o creștere slabă a veniturilor pe piața sa principală din SUA, deoarece clienții amână cheltuielile tehnologice neesențiale pe fondul presiunii inflaționiste și al incertitudinii tarifare.

„Proiectul de lege HIRE propune schimbări radicale care ar putea modifica economia externalizării și ar putea crește semnificativ obligațiile fiscale asociate contractelor de servicii internaționale”, a declarat Jignesh Thakkar, șeful departamentului de conformitate al EY India.

În unele cazuri, impozitele federale, statale și locale combinate ar putea ridica impozitul pe plățile externalizate până la 60%, a spus Thakkar.

„Deși propunerea sa partizană poate părea inițial atractivă, în cele din urmă este un cost artificial care face organizațiile mai puțin competitive și profitabile la nivel global”, a spus Arun Prabhu, partener la Cyril Amarchand Mangaldas.

Chiar și așa, ideea câștigă teren. Luna aceasta, consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a reluat un apel al activistului de extremă dreapta Jack Posobiec pentru tarife pe servicii, nu doar pe bunuri.

„Când zgomotul politic se transformă în risc de reglementare, clienții introduc rapid contingențe, redeschid prețurile și solicită flexibilitate în livrare”, a declarat președintele HFS Research, Saurabh Gupta.

„Clienții vor avea pur și simplu nevoie de mai mult timp pentru a semna, mai mult timp pentru a reînnoi și mai mult timp pentru a se angaja în transformări financiare”, a spus Gupta.