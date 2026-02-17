India își asumă una dintre cele mai ambițioase mize tehnologice din ultimii ani: atragerea unor investiții de până la 200 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea centrelor de date, într-un efort strategic de a transforma țara într-un hub global al inteligenței artificiale.

Planul, susținut la cel mai înalt nivel guvernamental, marchează o nouă etapă în competiția globală pentru infrastructura care va susține economia digitală a următoarelor decenii, relatează Associated Press.

Anunțul a fost făcut de ministrul indian al electronicii și tehnologiei informației, Ashwini Vaishnaw, care a subliniat că India nu vrea doar să găzduiască infrastructură, ci să devină un actor central în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială. Oficialul a declarat pentru Associated Press că India este percepută tot mai mult drept un partener de încredere pentru țările din Sudul Global, interesate de soluții de inteligență artificială „deschise, accesibile și orientate spre dezvoltare”.

Contextul este favorabil. New Delhi găzduiește în aceste zile un summit dedicat impactului inteligenței artificiale, la care participă zeci de lideri politici și reprezentanți ai marilor companii tehnologice. Evenimentul este văzut drept o platformă prin care India își consolidează poziția pe harta globală a tehnologiei, într-un moment în care marile economii concurează pentru investiții în infrastructura digitală critică.

Planurile nu sunt doar declarații politice. Mai multe companii americane de tehnologie au anunțat deja investiții masive. Google a anunțat în octombrie un plan de 15 miliarde de dolari pentru următorii cinci ani, care include înființarea primului său centru dedicat inteligenței artificiale în India. La rândul său, Microsoft a comunicat o investiție de 17,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de cloud și IA în următorii patru ani, cea mai mare investiție a companiei în Asia.

Și Amazon a intrat în cursă, promițând investiții de 35 de miliarde de dolari până în 2030 pentru extinderea operațiunilor sale din India, cu accent pe servicii digitale și soluții bazate pe inteligență artificială. Toate aceste angajamente se înscriu în obiectivul mai larg al guvernului de la New Delhi de a atrage investiții totale de aproximativ 200 de miliarde de dolari în infrastructura de centre de date.

Executivul indian încearcă să creeze un mediu cât mai atractiv pentru investitori. Printre măsurile recente se numără acordarea unor scutiri fiscale pe termen lung pentru centrele de date, în ideea de a oferi stabilitate și predictibilitate companiilor care iau în calcul proiecte de miliarde de dolari. În paralel, autoritățile promovează dezvoltarea unor modele de inteligență artificială locale, antrenate în limbile și adaptate la specificul cultural indian, pentru a reduce dependența de soluții externe.

Ambiția Indiei depășește însă simpla atragere de capital. Țara vrea să participe activ la definirea regulilor și standardelor globale privind utilizarea inteligenței artificiale. Într-un peisaj dominat de Statele Unite și China, New Delhi încearcă să se poziționeze drept o a treia forță, capabilă să ofere o alternativă pentru economiile emergente.

În același timp, autoritățile sunt conștiente de riscurile asociate automatizării accelerate. Pe măsură ce investițiile în IA cresc, guvernul pune accent pe programe de recalificare a forței de muncă, în contextul temerilor că noile tehnologii ar putea afecta milioane de locuri de muncă tradiționale.

Dacă planurile vor fi puse integral în practică, India ar putea deveni unul dintre cele mai mari centre globale de procesare a datelor și dezvoltare de inteligență artificială, consolidându-și poziția într-o industrie care redefinește economia mondială.