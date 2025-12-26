Statele Unite fac un pas semnificativ în consolidarea apărării împotriva rachetelor hipersonice, printr-un nou contract de aproximativ 3,5 miliarde de dolari, acordat de Space Development Agency (SDA). Obiectivul este dezvoltarea următoarei faze a constelației de sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului (LEO), capabili să detecteze și să urmărească rachete care ating viteze de până la cinci ori mai mari decât cea a sunetului, anunță Interesting Engineering.

Patru companii: L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Rocket Lab USA și Northrop Grumman, vor construi câte 18 sateliți fiecare, totalizând 72 de sateliți pentru segmentul Tracking Layer Tranche 3. Lockheed Martin primește cea mai mare parte a contractului, 1,1 miliarde de dolari, iar Northrop Grumman va primi 764 milioane de dolari. Lansarea sateliților este planificată pentru anul fiscal 2029.

Tracking Layer va permite detectarea rachetelor imediat după lansare

Acești sateliți vor fi dotați cu senzori infraroșii, terminale de comunicații optice și sisteme Ka-band, și au ca rezervă un sistem S-band pentru telemetrie, urmărire și comandă. Tracking Layer va permite detectarea rachetelor imediat după lansare și urmărirea lor până la țintă, inclusiv a celor hipersonice, care pot să-și modifice traiectoria imprevizibil.

Rețeaua de sateliți va fi distribuită pe opt planuri orbitale și va funcționa în tandem cu Transport Layer al SDA, un sistem care transmite datele către sistemele de apărare antirachetă. Integrarea celor două straturi, conform oficialilor americani, va accelera luarea deciziilor în fața amenințărilor active.

„Tracking Layer Tranche 3, odată integrat cu Transport Layer, va crește semnificativ acoperirea și precizia necesară pentru a încheia lanțurile de interceptare împotriva amenințărilor avansate ale adversarilor”, a explicat Gurpartap Sandhoo, director interimar al SDA. Jumătate dintre sateliți vor fi dedicați misiunilor de apărare antirachetă avansată, și vor fi adaptați la evoluția amenințărilor.

O „acoperire globală aproape continuă”

Adăugarea acestor sateliți va asigura o „acoperire globală aproape continuă” pentru avertizarea și urmărirea rachetelor, cu posibilitatea de a genera traiectorii precise pentru controlul focului sistemelor de apărare. Sandhoo a subliniat că proiectul este „un exemplu de dezvoltare în spirală, care permite integrarea rapidă a noilor tehnologii și multiplicarea capacităților eficiente pentru creșterea puterii și letalității”.

SDA, parte a US Space Force, lansează noi generații de sateliți aproximativ la fiecare doi ani. Tranche 1 a fost construit de Northrop Grumman și L3Harris, iar Tranche 2, constând din 54 de sateliți, a fost atribuit în ianuarie 2024 companiilor L3Harris, Lockheed Martin și Sierra Space.

Tracking Layer va avea un rol esențial și în sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dezvoltat sub administrația Trump, care integrează senzori, interceptori și sisteme de comandă și control într-o abordare stratificată, similară celei implementate de SDA.