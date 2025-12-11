Buzău Land UNESCO Global Geopark a devenit, în această săptămână, un veritabil laborator în aer liber, odată cu sosirea unei echipe de oameni de știință din cadrul The Two Frontiers Project, o organizație americană de cercetare interdisciplinară.

Specialiștii investighează modul în care microorganismele supraviețuiesc în medii extreme, de la izvoare sulfuroase și emanații de metan, până la izvoare saline și scurgeri naturale de petrol, condiții similare celor care ar putea exista pe alte planete.

Obiectivul pe termen lung este unul ambițios, găsirea unor soluții pentru criza climatică prin studiul microbilor capabili să capteze metan și dioxid de carbon și dezvoltarea unor noi modele pentru susținerea vieții în afara Terrei.

Microbii extremelor și potențialul lor pentru viitor

„Microbii au o abilitate extraordinară de a remodela mediile în care trăiesc pentru a supraviețui. Ei prosperă în unele dintre cele mai ostile locuri de pe Pământ, folosind compuși pe care noi îi considerăm inutili sau toxici. În acest fel, rescriu constant regulile supraviețuirii”, explică Braden Tierney, microbiolog cu doctorat la Harvard Medical School și director executiv al Two Frontiers Project.

Cercetătorii spun că puține locuri din lume oferă o diversitate naturală comparabilă cu cea din Geoparcul Ținutul Buzăului. Într-un spațiu relativ compact se regăsesc vulcani noroioși cu emisii de metan, izvoare bogate în minerale, scurgeri naturale de petrol și ecosisteme cu salinitate extremă, un mozaic ideal pentru descoperirea unor forme de viață microbiană neobișnuită.

Expediție cu laborator mobil în inima Geoparcului

Echipa americană, formată din patru cercetători și un fotograf documentarist, va preleva probe din zona Vulcanilor Noroioși, din Valea Sării și din apropierea satului Colți. Toate probele vor fi analizate într-un laborator mobil instalat la centrul GeoGate, sediul administrativ al Geoparcului.

Studiul actual este finanțat de Seed Health și continuă cercetările desfășurate în vară, când aceeași echipă a explorat vulcanii noroioși submarini din Marea Tireniană.

Buzău Land, tot mai atractiv pentru cercetarea internațională

„Această colaborare confirmă valoarea științifică excepțională a Geoparcului Ținutul Buzăului, care devine un punct de referință pe harta cercetării globale. De la obținerea statutului UNESCO, interesul din partea comunității științifice internaționale a crescut constant, iar condițiile naturale rare din zonă pot contribui la descoperiri cu impact global”, afirmă Răzvan-Gabriel Popa, directorul general al Geoparcului.