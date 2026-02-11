Un nou studiu sugerează că Pământul ar fi devenit locuibil datorită unui echilibru chimic extrem de rar, care a permis păstrarea fosforului și azotului, elemente esențiale pentru viață. Fără această combinație, planeta ar fi putut părea prietenoasă pentru viață la suprafață, dar ar fi fost incapabilă să o susțină.

Cercetarea, realizată de oameni de știință de la ETH Zurich și publicată în revista Nature Astronomy, arată că în timpul formării nucleului Pământului, acum aproape 4,6 miliarde de ani, nivelul de oxigen a fost la un nivel optim pentru ca fosforul și azotul să rămână în mantaua și crusta planetei, informează Space.com.

Procesul de formare a planetelor este unul haotic

„Dacă am fi avut puțin mai mult sau puțin mai puțin oxigen în timpul formării nucleului, nu ar fi existat suficient fosfor sau azot pentru dezvoltarea vieții”, explică Craig Walton, autorul principal al studiului.

Procesul de formare a planetelor este unul haotic. Metalele grele se scufundă spre nucleu, iar materialele mai ușoare rămân la suprafață. În acest context, cantitatea de oxigen determină unde ajung alte elemente și dacă rămân accesibile pentru viitoarea viață. Too mult oxigen ar fi dus la pierderea azotului în spațiu, iar prea puțin ar fi transformat fosforul în compuși care se scufundă în nucleu.

Șansele ca o planetă să fie locuibilă depind și de compoziția chimică a stelei gazdă

Studiul sugerează că Pământul a „lovit jackpot-ul chimic”, un echilibru atât extrem de rar, pe care alte planete stâncoase, precum Marte, nu l-au atins. Aceasta ar putea explica de ce, deși multe planete orbitează în „zona locuibilă” a stelei lor, doar Pământul a reușit să susțină viața.

O altă concluzie surprinzătoare a cercetătorilor este că șansele ca o planetă să fie locuibilă depind și de compoziția chimică a stelei gazdă. Aceasta sugerează că nu toate sistemele solare cu apă lichidă pot genera automat condiții favorabile vieții.

„Aceasta face căutarea vieții pe alte planete mult mai specifică. Ar trebui să căutăm sisteme solare cu stele asemănătoare soarelui nostru”, a declarat Walton.