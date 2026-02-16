Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează la modificarea normei 20/2017, actul care reglementează asigurarea obligatorie auto. Proiectul ar urma să intre în discuția Consiliului ASF în una dintre următoarele ședințe.

Momentul adoptării nu a fost anunțat oficial, dar schimbările propuse conturează deja noua arhitectură a sistemului, transmite Economica.net.

Malus maxim – primă triplă

Cea mai dură schimbare vizează sistemul bonus-malus. Dacă propunerile rămân în forma actuală, șoferii care ajung la malus maxim vor plăti de până la trei ori tariful de bază pentru RCA. În prezent, penalizarea maximă (M8) înseamnă un plus de 80%. În noua formulă, categoria M12 ar aduce o primă triplă față de baza de calcul.

Sistemul se extinde. În loc de opt clase de bonus și opt de malus, vor exista 14 clase de bonus și 12 de malus. Reducerea maximă rămâne la 50%, însă, având în vedere creșterea numărului de clase, atingerea nivelului maxim de bonus va presupune parcurgerea unui număr mai mare de trepte decât în prezent.

Sancțiuni mai severe pentru accidente

În același timp, sancțiunile pentru accidente devin mai severe. Pentru fiecare accident cu daune materiale, șoferul pierde două clase. Dacă accidentul implică vătămări corporale, retrogradarea este de patru clase. Concret, un conducător auto aflat la B0 ajunge direct la M2 după primul accident și va plăti deja peste tariful de bază.

Alcoolul la volan aduce penalizări suplimentare. Șoferul care provoacă o daună sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive pierde încă două clase peste sancțiunea standard. Penalitățile se cumulează. Asta înseamnă că un accident cu vătămări produs în stare de ebrietate duce la o retrogradare de șase clase dintr-un foc.

RCA de grup și transferul de clase între membri ai familiei

Dar există și o noutate cu potențial pozitiv pentru unii asigurați. În premieră pe piața locală, se introduce RCA de grup pentru membrii aceleiași familii. Coeficientul bonus-malus al poliței va fi calculat ca medie aritmetică a coeficienților șoferilor incluși în contract.

Exemplul este simplu: dacă un șofer este la B1 și altul, din familie, la M1, prin asigurare de grup ambii ajung la B0. Mai mult, se permite cedarea unor clase de bonus între membrii familiei. De exemplu, dacă un membru al familiei este încadrat la B8 și altul la M4, se pot transfera patru clase de bonus, astfel încât șoferul cu malus ajunge la B0, iar cel cu bonus maxim coboară la B4.

Nu este clar deocamdată cât de frecvent va fi utilizat acest mecanism, însă ar putea deveni o soluție pentru familiile în care doar unul dintre șoferi are un istoric problematic.

Reguli noi de intrare în sistem

Și modul de intrare în sistem se schimbă ușor. Cei care își cumpără o mașină nouă, dar au permis de conducere de peste trei ani, vor fi încadrați direct la B2. Practic, pornesc cu o reducere. Cei cu permis mai recent de trei ani intră la B0, la fel ca până acum. Tot la B0 vor fi încadrate și autovehiculele noi ale persoanelor juridice.

Clauze suplimentare: franșiză, suspendare și menținere bonus

Pe lângă ajustările din bonus-malus, ASF vrea să permită introducerea unor clauze suplimentare în contractele RCA. Printre acestea: franșiza, menținerea beneficiului bonus-malus, clauza de dezastru, reînnoire automată și posibilitatea suspendării facultative și temporare a contractului.

Franșiza funcționează similar cu cea din CASCO. Șoferul acceptă să suporte o parte din costuri în caz de daună, iar în schimb plătește o primă mai mică. Menținerea beneficiului bonus-malus presupune plata unei sume suplimentare pentru ca, în cazul unui accident, asiguratul să nu fie retrogradat în sistem.

Tot printr-o clauză suplimentară, șoferii vor putea solicita suspendarea temporară a poliței RCA. Perioada în care contractul este suspendat va fi scăzută din prima aferentă perioadei de valabilitate, astfel încât asiguratul nu va plăti pentru intervalul în care mașina nu este utilizată. Activarea acestei opțiuni presupune însă un cost suplimentar stabilit prin contract.

Transparență sporită și informații detaliate

O altă modificare vizează transparența. Pe poliță va apărea un cod QR cu informațiile necesare în caz de daună. În plus, ASF vrea să explice mai clar modul de calcul al prețului.

Instituția vorbește despre „Extinderea și transparentizarea informațiilor prezentate potențialilor asigurați în ofertele de asigurare RCA astfel încât potențialul asigurat să înțeleagă de la ce primă de asigurare se pleacă pe segmentul din care acesta face parte, care sunt sumele care se scad sau se adaugă și care sunt justificările pentru încărcarile sau discount-urile aplicate, care este influența bonus-malus asupra primei, justificarea majorării primei de asigurare de la un an la altul în cazul în care prima pe segmentul corespunzător este cu peste 10% mai mare în cazul reînnoirii contractului RCA la același asigurător, care este costul distribuției, care sunt costurile acoperirii clauzelor facultative, și care este valoarea contribuțiilor datorate FGA și BAAR.”.

Sunt menționate explicit contribuțiile către FGA și BAAR, precum și costul distribuției și al clauzelor facultative.

În ansamblu, reforma propusă schimbă substanțial arhitectura RCA.

În ansamblu, modificările propuse redesenează sistemul RCA și schimbă modul în care este calculat riscul. Diferențele dintre șoferii fără daune și cei cu istoric de accidente ar putea deveni mult mai vizibile în nivelul primei plătite.