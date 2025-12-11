Google a anunțat miercuri că testează rezumate ale articolelor de presă generate cu ajutorul inteligenței artificiale în cadrul unui parteneriat remunerat cu mass-media, printre alte inovații menite să răspundă criticilor privind folosirea de conținut jurnalistic pentru a alimenta rezultatele motorului său de căutare, potrivit G4Media.

Numărul 1 mondial în domeniul căutării online a încheiat un „nou program de parteneriat comercial” cu mai multe mass-media din întreaga lume, printre care revista germană Der Spiegel, cotidianul spaniol El País și britanicul The Guardian, precum și Times of India și Washington Post.

Acest program are scopul de a „explora modul în care IA poate contribui la generarea unui public mai implicat”, cu alte cuvinte, mai mulți abonați, mai mult timp de lectură de calitate sau mai multe interacțiuni.

Pentru aceasta, testul prevede generarea în Google News, cu ajutorul IA, a rezumatelor articolelor partenerilor media, „pentru a oferi publicului mai mult context înainte de a da click” pe linkul care va fi furnizat. Rezumatele sale vor fi disponibile și în format audio.

Google anunță, de asemenea, extinderea parteneriatelor sale cu agențiile de presă dincolo de Associated Press, în special cu omologii săi indonezieni Antara și sud-coreeni Yonhap, pentru a „include informații în timp real” în rezultatele Gemini, modelul său de IA de referință.

În paralel, gigantul din Mountain View anunță extinderea la nivel mondial a opțiunii „surse preferate”, care permite utilizatorilor să aleagă sursele de informații care vor fi afișate cu prioritate în rezultatele de actualitate, dintre 90.000 de producători de conținut, de la mass-media locală la editorii de știri internaționali.

Opțiunea va fi disponibilă pentru utilizatorii vorbitori de limbă engleză „în următoarele zile”, apoi treptat și în alte limbi în cursul anului 2026.

Utilizatorii care au abonamente la mass-media vor vedea linkurile către articolele lor mai bine evidențiate, mai întâi în aplicația Gemini, apoi în răspunsurile generate de IA pentru motorul de căutare Google.

Această opțiune de a vedea rezultatele căutării Google afișate nu mai mult ca o listă de linkuri, ci ca texte redactate de IA nu este disponibilă în Franța, în special din cauza tensiunilor legate de remunerarea echitabilă a mass-media (drepturi conexe) cu site-urile web utilizate pentru a furniza răspunsuri.

În cele din urmă, modul IA al Google va afișa acum mai multe linkuri în răspunsuri, prezentate într-un mod mai vizibil, promite gigantul american.