Tensiunile dintre industria inteligenței artificiale și guvernul american escaladează, după ce compania Anthropic a dat în judecată Departamentul Apărării al SUA (DOD).

În mod neașteptat, mai mult de 30 de angajați ai unor rivali direcți ai companiei — OpenAI și Google DeepMind — au decis să intervină public în apărarea acesteia, potrivit documentelor depuse în instanță.

Sprijinul lor a venit sub forma unui amicus brief, un document juridic depus în instanță pentru a susține poziția Anthropic în procesul intentat Pentagonului. Printre semnatari se numără și Jeff Dean, cercetător-șef al Google DeepMind.

În textul documentului, semnatarii critică dur decizia guvernului american de a eticheta compania drept risc pentru lanțul de aprovizionare.

„Desemnarea de către guvern a Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare a fost o utilizare improprie și arbitrară a puterii, care are consecințe serioase pentru industria noastră”, se arată în documentul depus la instanță.

Decizia Pentagonului, declanșatorul conflictului

Totul a început la sfârșitul săptămânii trecute, când Pentagonul a clasificat Anthropic drept „supply chain risk”, o etichetă folosită de obicei pentru entități considerate potențiale amenințări la adresa securității naționale, inclusiv adversari străini.

Motivul: compania de inteligență artificială ar fi refuzat să permită Departamentului Apărării să utilizeze tehnologia sa pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani sau pentru arme capabile să tragă autonom.

Departamentul Apărării a susținut însă că ar trebui să poată folosi inteligența artificială pentru orice scop „legal”, fără a fi limitat de condițiile impuse de un contractor privat.

La scurt timp după această decizie, Anthropic — compania din spatele modelului AI Claude — a depus două procese împotriva Departamentului Apărării și a altor agenții federale, potrivit TechCrunch.

Angajații din industrie critică reacția guvernului

În documentul depus în instanță, angajații Google și OpenAI susțin că reacția Pentagonului este disproporționată și inutilă.

Potrivit acestora, dacă Departamentul Apărării nu mai era mulțumit de condițiile contractului, avea o opțiune mult mai simplă.

„Dacă guvernul nu mai era mulțumit de termenii contractului cu Anthropic, ar fi putut pur și simplu să rezilieze contractul și să achiziționeze serviciile unei alte companii de top din domeniul inteligenței artificiale”, se arată în document.

Situația devine cu atât mai sensibilă cu cât, aproape simultan cu desemnarea Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare, Departamentul Apărării a semnat un contract cu OpenAI.

Decizia a stârnit nemulțumiri chiar în interiorul companiei care dezvoltă ChatGPT, unde mai mulți angajați au protestat față de modul în care a fost gestionată situația.

Miza: competitivitatea SUA în domeniul AI

Autorii documentului avertizează că precedentul creat de acest caz ar putea avea efecte mult mai largi asupra industriei tehnologice americane.

„Dacă i se va permite să continue, această încercare de a pedepsi una dintre principalele companii americane de inteligență artificială va avea fără îndoială consecințe asupra competitivității industriale și științifice a Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale și nu numai”, se arată în memoriu.

Documentul adaugă și un alt avertisment: decizia ar putea descuraja dezbaterea deschisă din industrie privind modul în care ar trebui folosite sistemele de inteligență artificială.

„Și va descuraja dezbaterea deschisă din domeniul nostru privind riscurile și beneficiile sistemelor AI actuale.”

„Liniile roșii” stabilite de Anthropic

Semnatarii documentului spun că poziția Anthropic este legitimă. Compania a stabilit în mod explicit anumite „linii roșii” privind utilizarea tehnologiei sale, iar acestea reflectă îngrijorări reale legate de riscurile inteligenței artificiale.

În opinia lor, în lipsa unor legi clare care să reglementeze utilizarea AI, restricțiile tehnice și contractuale impuse de dezvoltatori rămân unul dintre puținele mecanisme de protecție.

Fără astfel de garanții, avertizează ei, tehnologia ar putea fi folosită într-un mod periculos sau chiar catastrofal.

Mulți dintre angajații care au semnat acest document au semnat și scrisori deschise publicate în ultimele săptămâni, prin care au cerut Departamentului Apărării să retragă eticheta de risc și au făcut apel la conducerea propriilor companii să susțină Anthropic.

În aceste apeluri, ei cer explicit ca firmele de tehnologie să refuze utilizarea unilaterală a sistemelor lor de inteligență artificială de către autorități.