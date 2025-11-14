STS va oferi Ministerului Culturii acces la internet securizat, administrare, mentenanţă a site-urilor web, hosting, servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă

STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va oferi Ministerului Culturii servicii de administrare, mentenanţă a site-urilor web, hosting, servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă, precum şi acces la internet securizat. Ministrul Culturii, Demeter András István, şi directorul STS, Ionel-Sorin Bălan, au semnat un acord de colaborare, transmite News.ro.

Acest parteneriat instituţional are ca scop principal facilitarea unui acces eficient, sigur şi transparent la informaţiile şi resursele digitale ale Ministerului Culturii şi marchează un pas esenţial în dezvoltarea serviciilor sale digitale, în conformitate cu standardele actuale de comunicare şi securitate, subliniază Ministerul Culturii.

„O infrastructură digitală sigură înseamnă un minister care funcţionează eficient şi un patrimoniu cultural bine administrat. Prin acest acord cu STS, punem bazele unui sistem capabil să răspundă rapid nevoilor reale ale culturii”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter.

„Digitalizarea consolidează capacitatea Ministerului Culturii de a gestiona patrimoniul cultural. Pentru STS, este o responsabilitate şi o onoare să contribuim la îmbunătăţirea activităţii unui domeniu esenţial pentru România — cultura. Punem la dispoziţie o infrastructură digitală sigură şi stabilă, care sprijină administrarea patrimoniului şi serviciile ministerului.”, a declarat generalul inginer Ionel-Sorin Bălan, directorul STS.