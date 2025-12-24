Departamentul de Interne al Statelor Unite a anunțat luni că suspendă temporar permisele pentru toate cele cinci proiecte de energie eoliană offshore aflate în construcție pe teritoriul american. Măsura afectează proiecte care au deja infrastructură instalată atât în apă, cât și pe uscat, iar unul dintre ele era aproape finalizat. Oficialii au invocat un raport clasificat al Departamentului Apărării pentru a justifica decizia, ceea ce va face dificilă contestarea acesteia în instanță, anunță Ars Technica.

Atitudinea administrației Trump față de energia eoliană offshore a fost clară încă din prima zi a mandatului, printr-un ordin executiv care suspenda temporar eliberarea de permise pentru noi proiecte, până la reevaluarea acestora. În decembrie, însă, un judecător a anulat acel ordin, subliniind că guvernul nu a făcut niciun demers concret pentru reevaluarea promisă.

Mai multe proiecte au trecut deja prin procesul complet de autorizare

Mai multe proiecte au trecut deja prin procesul complet de autorizare, iar construcția era în curs. Până acum, administrația a încercat să oprească lucrările în mod fragmentar și imprevizibil. De exemplu, Empire Wind, un parc eolian de 800 MW în largul New York-ului, fusese oprit inițial de Departamentul de Interne, care susținea că permisele au fost acordate prea rapid. Măsura a fost ulterior ridicată după negocieri între statul New York și dezvoltatorul Orsted, fără ca departamentul să explice motivul schimbării deciziei. Când RevolutIon Wind, un alt proiect Orsted, a fost blocat, compania a câștigat în instanță dreptul de a continua construcția.

Anunțul de luni vizează aceste două proiecte, dar și alte trei aflate în construcție. Departamentul de Interne susține că energia eoliană offshore creează „riscuri pentru securitatea națională”, identificate într-o analiză recentă a Departamentului Apărării. Analiza este clasificată, iar detaliile exacte nu au fost făcute publice. Oficialii menționează doar că turbinele eoliene offshore pot interfera cu sistemele radar și că tehnologiile adversarilor evoluează rapid.

Proiectele vizate includ Coastal Virginia Offshore Wind (2,6 GW), Empire Wind (810 MW), Revolution Wind (700 MW), Sunrise Wind (925 MW) și Vineyard Wind 1 (800 MW). În multe dintre acestea, construcția este aproape finalizată, iar investițiile au fost deja realizate în proporție covârșitoare.

Statele afectate au anunțat că vor contesta decizia

Statele afectate de suspendare se bazează pe energia pe care aceste proiecte ar fi trebuit să o furnizeze și au anunțat că vor contesta decizia. William Tong, procurorul general al Connecticut, a calificat măsura drept „o nouă încercare arbitrară de a bloca construcția Revolution Wind, după ce o instanță anulase ordinul anterior”.

De asemenea, companiile dezvoltatoare, care au investit deja majoritatea fondurilor necesare, vor căuta să recupereze banii și să înceapă să producă energie, alături de statele afectate. În precedentele procese prin care administrația a încercat să oprească proiectele de energie eoliană, guvernul a pierdut, fără să ofere motive solide pentru schimbarea deciziilor.