Pentru prima dată, un articol științific generat integral de un sistem AI a trecut de procesul de peer review

George Radu
31 martie 2026
Sursa foto: BiancoBlue | Dreamstime.com
Inteligența artificială (AI) a depășit un nou prag în cercetarea științifică. Pentru prima dată, un articol generat integral de un sistem AI a trecut de procesul de peer review la un workshop al unei importante conferințe internaționale de învățare automată.

Până acum, AI a fost folosit în cercetare mai ales pentru sarcini punctuale: descoperirea structurilor chimice, analiza datelor sau predicția formelor proteinelor. Însă The AI Scientist, dezvoltat de compania japoneză Sakana AI, reușește să automatizeze aproape întregul ciclu de cercetare fără intervenția oamenilor, de la generarea ideilor până la redactarea articolului final.

„The AI Scientist creează idei de cercetare, scrie cod, realizează experimente, analizează date, redactează întregul manuscris științific și efectuează propriul peer review”, explică echipa de cercetători din spatele sistemului, al cărei studiu a fost publicat recent în revista Nature.

Fluxul de lucru al AI-ului

Sistemul imită etapele de lucru ale unui cercetător uman. Mai întâi, generează direcții de cercetare și verifică dacă acestea au fost deja studiate, apoi trece la experimentare, scriind codul necesar pentru testarea ipotezelor, fie pe baza unor șabloane, fie de la zero. După finalizarea experimentelor, AI-ul redactează un articol complet în LaTeX, incluzând metodologia, rezultatele, discuțiile și referințele bibliografice. În final, articolul este evaluat de un alt AI instruit să îl noteze după acuratețe, originalitate și calitate.

Pentru a testa eficiența sistemului, echipa Sakana a trimis trei articole generate de AI la workshop-ul International Conference on Learning Representations (ICLR) 2025. Evaluatorii umani au fost informați că unele articole ar putea fi create de AI, însă nu li s-a spus care.

Dintre cele trei lucrări, una a obținut note suficiente pentru a fi acceptată: 6, 7 și 6, cu un scor mediu de 6,33. Deși nu este o performanță remarcabilă, reprezintă un pas semnificativ în integrarea AI-ului în cercetarea științifică.

Limite și riscuri etice

Cercetătorii recunosc însă limitările sistemului: AI-ul poate cita articole inexistente, poate repeta figuri sau poate genera date inexacte. În plus, există riscuri etice, o creștere a numărului de articole AI ar putea copleși sistemul de peer review, afectând vizibilitatea cercetătorilor umani, iar tehnologia ar putea fi folosită pentru experimente neetice sau pentru a exagera meritele unui cercetător.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

