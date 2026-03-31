Inteligența artificială (AI) a depășit un nou prag în cercetarea științifică. Pentru prima dată, un articol generat integral de un sistem AI a trecut de procesul de peer review la un workshop al unei importante conferințe internaționale de învățare automată.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Până acum, AI a fost folosit în cercetare mai ales pentru sarcini punctuale: descoperirea structurilor chimice, analiza datelor sau predicția formelor proteinelor. Însă The AI Scientist, dezvoltat de compania japoneză Sakana AI, reușește să automatizeze aproape întregul ciclu de cercetare fără intervenția oamenilor, de la generarea ideilor până la redactarea articolului final.

„The AI Scientist creează idei de cercetare, scrie cod, realizează experimente, analizează date, redactează întregul manuscris științific și efectuează propriul peer review”, explică echipa de cercetători din spatele sistemului, al cărei studiu a fost publicat recent în revista Nature.

Fluxul de lucru al AI-ului

Sistemul imită etapele de lucru ale unui cercetător uman. Mai întâi, generează direcții de cercetare și verifică dacă acestea au fost deja studiate, apoi trece la experimentare, scriind codul necesar pentru testarea ipotezelor, fie pe baza unor șabloane, fie de la zero. După finalizarea experimentelor, AI-ul redactează un articol complet în LaTeX, incluzând metodologia, rezultatele, discuțiile și referințele bibliografice. În final, articolul este evaluat de un alt AI instruit să îl noteze după acuratețe, originalitate și calitate.

Pentru a testa eficiența sistemului, echipa Sakana a trimis trei articole generate de AI la workshop-ul International Conference on Learning Representations (ICLR) 2025. Evaluatorii umani au fost informați că unele articole ar putea fi create de AI, însă nu li s-a spus care.

Dintre cele trei lucrări, una a obținut note suficiente pentru a fi acceptată: 6, 7 și 6, cu un scor mediu de 6,33. Deși nu este o performanță remarcabilă, reprezintă un pas semnificativ în integrarea AI-ului în cercetarea științifică.

Limite și riscuri etice

Cercetătorii recunosc însă limitările sistemului: AI-ul poate cita articole inexistente, poate repeta figuri sau poate genera date inexacte. În plus, există riscuri etice, o creștere a numărului de articole AI ar putea copleși sistemul de peer review, afectând vizibilitatea cercetătorilor umani, iar tehnologia ar putea fi folosită pentru experimente neetice sau pentru a exagera meritele unui cercetător.