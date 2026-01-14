De ce preluarea Groenlandei nu va rezolva problemele SUA

Președintele Donald Trump pune recent o presiune tot mai mare asupra Groenlandei, într-o mutare care sugerează, printre altele, că insula ar putea ajuta la reducerea dependenței SUA de China în aprovizionarea cu pământuri rare, esențiale pentru tehnologiile moderne. Totuși, experții avertizează că mediul extrem, infrastructura limitată și geologia complexă fac exploatarea acestor resurse extrem de dificilă, indiferent de cine controlează teritoriul, informează Interesting Engineering.

Pământurile rare sunt indispensabile pentru vehiculele electrice, turbinele eoliene, roboți, electronice avansate și echipamente militare. Trump a prezentat Groenlanda drept o soluție la vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare al SUA, și a menționat inclusiv posibilitatea unei acțiuni militare dacă Danemarca, care administrează insula semi-autonomă, refuză să o vândă.

Greutățile exploatării în Groenlanda

Deși Groenlanda ar putea conține aproximativ 1,5 milioane de tone de pământuri rare, niciun proiect comercial de exploatare nu a fost lansat până acum. Geografia izolată, costurile ridicate și riscurile de mediu au blocat majoritatea proiectelor la faza exploratorie.

Chiar și în sudul insulei, unde există centre de populație, drumurile sunt puține și nu există căi ferate, astfel încât companiile ar trebui să construiască infrastructura de bază de la zero. Generarea energiei și aducerea lucrătorilor calificați ar necesita investiții uriașe.

Problemele de mediu complică și mai mult situația. Exploatarea pământurilor rare implică de obicei substanțe chimice toxice pentru separarea mineralelor, iar multe depozite sunt asociate cu uraniu radioactiv. Acest lucru ridică riscuri politice și ecologice într-un teritoriu care vrea să dezvolte turismul și să protejeze fragilul ecosistem arctic.

Geopolitică versus realitate economică

Trump a legat recent preocupările privind pământurile rare de Groenlanda, care deține depozite semnificative, dar neexploatate, de materii prime critice. „Vom face ceva în legătură cu Groenlanda, indiferent că le place sau nu”, a afirmat președintele. El a mai subliniat că un control american este necesar pentru a preveni expansiunea influenței Chinei și Rusiei în Arctica.

Experții spun însă că interesul pentru Groenlanda are mai degrabă un caracter economic decât unul geopolitic. Însă chiar și în locuri mai accesibile, exploatarea pământurilor rare rămâne dificilă și puțin profitabilă, cu prețuri volatile și cu o piață dominată de China, care controlează procesarea majorității acestor resurse.

Alternative mai realiste pentru SUA

Specialiștii susțin că SUA ar fi mai bine să dezvolte producția existentă în proiectele deja operaționale. Guvernul american a investit deja în MP Materials, care operează singura mină de pământuri rare din țară, precum și în companii implicate în exploatarea litiului și reciclarea materialelor ce conțin pământuri rare.

Experții mai avertizează că rolul Groenlandei și al resurselor sale în reducerea dependenței Americii de China va fi limitat pentru mulți ani. Asta dacă se va materializa vreodată.