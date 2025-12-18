În momentul de față, inteligența artificială (AI) este pentru omenire un „pact cu diavolul”, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, Paul Suciu, expert contabil și fondator al companiei Bookkeepers Pro.

„AI-ul în momentul de față e pentru omenire un pact cu diavolul, pentru că în momentul în care el îmi va face treaba foarte bine, atunci nu mai văd absolut niciun motiv pentru care profesia mea să existe”, a explicat el.

Statul nu va ezita să folosească această tehnologie pentru a deveni mai eficient în colectarea taxelor. „Noi vom vrea să vorbim în continuare unii cu alții. Statul, în schimb, va prefera să implementeze un sistem în serverele ANAF și să-ți ia banii direct din cont. Adică, în momentul în care AI-ul va face contabilitate fără să-ți dea idei de optimizare fiscală, o să-l implementeze și statul și o să-ți ia banii direct din cont, fără să te mai întrebe pe tine ce părere ai sau dacă vrei să-ți deschizi un alt tip de societate sau nu”, a mai spus Paul Suciu.

Deocamdată, inteligența artificială nu poate înlocui anumite profesii deoarece este inexactă, iar acest lucru nu poate fi tolerat în domenii precum contabilitatea.

„Unealta în momentul de față este inexactă. În momentul în care unealta va deveni exactă, ne va pune în pericol pe absolut toți. Și dumneata poți fi generat cu inteligența artificială”, a conchis expertul contabil.

Un alt antreprenor care a oferit recent un interviu pentru TechRider a spus că inteligența artificială este cea mai periculoasă tehnologie de până acum pentru omenire. Bogdan Nicoară, CEO al start-up-ului românesc Bright Spaces, a explicat că această tehnologie este ca un cuțit sau ca un topor, putând fi unealtă sau armă. „Într-o formă sau alta, omul a folosit toporul să bată cuie, să taie lemne. Din păcate, și la război, adică a avut mai multe întrebuințări. AI este tot un topor și depinde cum o să-l folosim”, a explicat antreprenorul.