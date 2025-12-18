dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Expert contabil cu focus pe tehnologie: „AI-ul în momentul de față este pentru omenire un pact cu diavolul” / De ce statul nu va ezita să implementeze inteligența artificială?

Adrian Popa
18 decembrie 2025
un robot ii strange mana unui barbat
Sursa foto: davide bonaldo / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

În momentul de față, inteligența artificială (AI) este pentru omenire un „pact cu diavolul”, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, Paul Suciu, expert contabil și fondator al companiei Bookkeepers Pro.

„AI-ul în momentul de față e pentru omenire un pact cu diavolul, pentru că în momentul în care el îmi va face treaba foarte bine, atunci nu mai văd absolut niciun motiv pentru care profesia mea să existe”, a explicat el.

Statul nu va ezita să folosească această tehnologie pentru a deveni mai eficient în colectarea taxelor. „Noi vom vrea să vorbim în continuare unii cu alții. Statul, în schimb, va prefera să implementeze un sistem în serverele ANAF și să-ți ia banii direct din cont. Adică, în momentul în care AI-ul va face contabilitate fără să-ți dea idei de optimizare fiscală, o să-l implementeze și statul și o să-ți ia banii direct din cont, fără să te mai întrebe pe tine ce părere ai sau dacă vrei să-ți deschizi un alt tip de societate sau nu”, a mai spus Paul Suciu.

Deocamdată, inteligența artificială nu poate înlocui anumite profesii deoarece este inexactă, iar acest lucru nu poate fi tolerat în domenii precum contabilitatea.

„Unealta în momentul de față este inexactă. În momentul în care unealta va deveni exactă, ne va pune în pericol pe absolut toți. Și dumneata poți fi generat cu inteligența artificială”, a conchis expertul contabil.

Un alt antreprenor care a oferit recent un interviu pentru TechRider a spus că inteligența artificială este cea mai periculoasă tehnologie de până acum pentru omenire. Bogdan Nicoară, CEO al start-up-ului românesc Bright Spaces, a explicat că această tehnologie este ca un cuțit sau ca un topor, putând fi unealtă sau armă. „Într-o formă sau alta, omul a folosit toporul să bată cuie, să taie lemne. Din păcate, și la război, adică a avut mai multe întrebuințări. AI este tot un topor și depinde cum o să-l folosim”, a explicat antreprenorul.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...