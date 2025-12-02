VIDEO Antreprenor român: „AI este cea mai periculoasă tehnologie de până acum” / „Merită să investim foarte mult în ceva care ne va face irelevanți ca și specie?”

Inteligența Artificială (AI) este cea mai periculoasă tehnologie de până acum pentru omenire, crede Bogdan Nicoară, CEO al start-up-ului românesc Bright Spaces. El spune că aceasta este ca un cuțit sau ca un topor, putând fi unealtă sau armă.

„Într-o formă sau alta, omul a folosit toporul să bată cuie, să taie lemne. Din păcate și la război, adică a avut mai multe întrebuințări. AI este tot un topor și depinde cum o să-l folosim”, a explicat Nicoară într-un interviu pentru TechRider.

El a adăugat că „întrebarea e acum mai degrabă dacă toporul o să înceapă să gândească singur, dacă o să aibă capacitatea asta și ce o să aleagă să facă atunci?”.

Pe piața muncii, reprezentantul Bright Spaces spune că inteligența artificială generează concedieri, dar generează și angajări în alte situații. El dă exemplu numeroaselor centre de date care sunt construite pentru a susține nevoia de calcul din domeniu. „Alea sunt job-uri”, spune Nicoară, care a adăugat că „trebuie să vedem și cât mai obiectiv lucrul acesta”.

„Cred că trebuie să privim AI-ul cu atenție și să vedem dacă merită să investim foarte mult în ceva care ne va face irelevanți ca și specie”, a concluzionat antreprenorul.

Bright Spaces activează pe piața proptech și se ocupă cu digitalizarea spațiilor de birouri, astfel încât să poată fi vizitate virtual, în 3D. Start-up-ul s-a extins în 27 de state, colaborează cu giganții mondiali din industria real estate și vizează poziția de lider mondial pe piața sa.

Citește și: VIDEO CEO-ul Bright Spaces, Bogdan Nicoară, despre folosirea vibe coding-ului în startup: „Mai deloc”