VIDEO Antreprenor român: „AI este cea mai periculoasă tehnologie de până acum” / „Merită să investim foarte mult în ceva care ne va face irelevanți ca și specie?”

Adrian Popa
2 decembrie 2025
o fetita interactioneaza cu un robot inzestrat cu ai
Sursa foto: Depositphotos
Inteligența Artificială (AI) este cea mai periculoasă tehnologie de până acum pentru omenire, crede Bogdan Nicoară, CEO al start-up-ului românesc Bright Spaces. El spune că aceasta este ca un cuțit sau ca un topor, putând fi unealtă sau armă.

„Într-o formă sau alta, omul a folosit toporul să bată cuie, să taie lemne. Din păcate și la război, adică a avut mai multe întrebuințări. AI este tot un topor și depinde cum o să-l folosim”, a explicat Nicoară într-un interviu pentru TechRider.

El a adăugat că „întrebarea e acum mai degrabă dacă toporul o să înceapă să gândească singur, dacă o să aibă capacitatea asta și ce o să aleagă să facă atunci?”.

Pe piața muncii, reprezentantul Bright Spaces spune că inteligența artificială generează concedieri, dar generează și angajări în alte situații. El dă exemplu numeroaselor centre de date care sunt construite pentru a susține nevoia de calcul din domeniu. „Alea sunt job-uri”, spune Nicoară, care a adăugat că „trebuie să vedem și cât mai obiectiv lucrul acesta”.

„Cred că trebuie să privim AI-ul cu atenție și să vedem dacă merită să investim foarte mult în ceva care ne va face irelevanți ca și specie”, a concluzionat antreprenorul.

Bright Spaces activează pe piața proptech și se ocupă cu digitalizarea spațiilor de birouri, astfel încât să poată fi vizitate virtual, în 3D. Start-up-ul s-a extins în 27 de state, colaborează cu giganții mondiali din industria real estate și vizează poziția de lider mondial pe piața sa.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

