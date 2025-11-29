VIDEO CEO-ul Bright Spaces, Bogdan Nicoară, despre folosirea vibe coding-ului în startup: „Mai deloc”

În startup-ul românesc Bright Spaces, vibe coding-ul este folosit „mai deloc”, a declarat Bogdan Nicoară, CEO și cofondator, într-un interviu pentru TechRider. Asta nu înseamnă, însă, că inteligența artificială nu este utilizată în alte activități din companie.

„Aș spune că vibe coding mai deloc, în sensul în care noi avem o echipă de super-programatori încă de la început. Dacă am făcut asta înainte 12 ani, nu am mers foarte mult cu juniori”, a explicat Nicoară.

În vibe coding, făcut cu ajutorul unui model AI precum Gemini sau ChatGPT, rolul programatorului se mută de la scrierea codului linie cu linie la ghidarea AI-ului pentru a-l genera printr-un proces conversațional.

În schimb, inteligența artificială este folosită la Bright Spaces în zona de coding pentru scurtarea timpului de livrare și pentru a testa rapid anumite elemente, a adăugat antreprenorul.

Totodată, tehnologia este utilizată pentru realizarea de imagini ultrarealiste, îmbunătățite față de cele generate de sistemul Bright Spaces. „Având un sistem 3D în web, el este foarte optimizat și arată mai degrabă ca un joc decât ca realitatea. Și atunci întrebarea a fost tot timpul: cum aducem imaginea de joc la o imagine sau un video extrem de realist? Folosim acolo inteligența artificială”, a precizat Bogdan Nicoară.

Va urma în perioada următoare automatizarea completă a design-ului de spații de birouri, folosind inteligența artificială. Acest nou sistem va învăța, potrivit reprezentantului startup-ului, „ce înseamnă un spațiu de birou perfect pentru o anumită cerință și să-l realizeze în secunde, în loc de ore, cum o facem noi acum”.

Bright Spaces activează pe piața proptech și se ocupă cu digitalizarea spațiilor de birouri, astfel încât să poată fi vizitate virtual, în 3D. Startup-ul s-a extins în 27 de state, colaborează cu giganții mondiali din industria real estate și vizează poziția de lider mondial pe piața sa.