Un colier inteligent, alimentat de inteligenţa artificială (AI), destinat să funcţioneze ca un companion virtual, a stârnit numeroase controverse odată cu lansarea sa pe piaţa europeană, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Campania publicitară care promovează colierul alb, vizibilă în staţiile de metrou din Paris, include mesaje precum: „Eu o să fiu întotdeauna dispus să ies la o cafea cu tine” sau „Eu n-o să las niciodată vase în chiuvetă”. Produsul, creat de startup-ul american Friend, oferă utilizatorilor un prieten virtual bazat pe AI conversaţională.

Colierul poate fi comandat în UE la un preţ de 113 euro

Lansat în Statele Unite în octombrie 2023, colierul poate fi acum comandat în Uniunea Europeană, la un preţ de 113 euro. Conform companiei, acesta poate „auzi în orice moment tot ce se întâmplă în jur” şi răspunde prin mesaje pe smartphone, folosind AI-ul Gemini de la Google.

Jurnalista franceză Charlotte Vautier a testat produsul pentru canalul său de YouTube, subliniind experienţa „derutantă”: „Este ca un vechi prieten sincer, dar care îţi dă şi bătăi de cap. Face glume ciudate şi reacţionează emoţional”, a explicat ea.

Totuşi, colierul ridică semne de întrebare privind confidenţialitatea

Deputatul francez ecologist Jérémie Iordanoff a cerut CNIL, autoritatea franceză pentru protecţia datelor, să deschidă o anchetă, subliniind posibile încălcări ale vieţii private. Aplicaţia Friend solicită utilizatorilor să acorde implicit dreptul de înregistrare a persoanelor din jur, fără consimţământul acestora, iar indicatorul luminos al colierului rămâne aprins, ceea ce ridică întrebări dacă dispozitivul ascultă continuu.

Fondatorul Friend, Avi Schiffmann, susţine că datele generate de colier sunt criptate şi că dispozitivul este mai sigur decât alţi chatboţi. Totuşi, CNIL avertizează că produsul ar putea colecta în mod masiv date sensibile, de la informaţii despre sănătate şi opinii politice până la orientare sexuală, şi analizează conformitatea cu regulamentul european GDPR.

Campania publicitară provocatoare a fost deja vandalizată în Franța și SUA

Campania publicitară provocatoare a fost deja vandalizată în metroul din New York şi Paris, ceea ce, potrivit companiei, a declanşat discuţii publice despre AI. Experţi precum Fabrice Epelboin, profesor de geopolitică cibernetică, consideră aceste reacţii drept o manifestare neo-luddistă împotriva progresului tehnologic.

În privinţa vânzărilor, cifrele sunt neclare. În SUA au fost vândute iniţial aproximativ 3.000 de unităţi, dar fondatorul companiei susţine că produsul ar fi ajuns la peste 200.000 de utilizatori. Friend mizează pe tineri, estimând că astfel de companioni AI vor influenţa generaţia Alpha, născută după 2010, așa cum rețelele sociale au modelat generațiile anterioare.