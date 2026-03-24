CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a stârnit o dezbatere intensă în industria tech după o declarație care, cel puțin la prima vedere, pare să rescrie complet momentul în care ne aflăm în evoluția inteligenței artificiale: „Cred că este acum. Cred că am atins AGI”.

Declarația care a aprins discuția

Afirmația a fost făcută într-un episod recent al podcastului realizat de Lex Fridman, potrivit TheVerge, și vine într-un context în care termenul AGI — inteligență artificială generală — este tot mai des invocat, dar rămâne dificil de definit cu exactitate. În esență, el descrie sisteme AI capabile să egaleze sau chiar să depășească inteligența umană.

Discuția nu a fost una abstractă. Fridman a pus întrebarea direct: cât mai avem până la AGI? Cinci ani? Zece? Douăzeci? Răspunsul lui Huang a fost, fără ezitare, că momentul a fost deja atins. O poziție care, de altfel, nu vizează strict Nvidia, ci întreaga industrie AI, aflată într-o accelerare fără precedent.

Poate AI să conducă o companie?

În același dialog, Fridman a mers mai departe și a întrebat dacă o companie ar putea fi condusă integral de un sistem AGI. Răspunsul: „posibil”. Pentru a ilustra ideea, Huang a făcut referire la OpenClaw, o platformă open-source de agenți AI care funcționează autonom în numele utilizatorilor și care, potrivit informațiilor recente, este în curs de achiziție de către OpenAI.

De altfel, fenomenul agenților AI care pot executa sarcini complexe, fără intervenție umană constantă, pare să fi cântărit greu în această concluzie. Huang a sugerat că nu ar fi surprins dacă, din acest val, ar apărea aplicații sociale sau produse digitale cu succes exploziv — de la influenceri virtuali până la platforme complet noi.

Revenirea la realitate

Și totuși, discursul nu a rămas în această notă optimistă. La scurt timp, CEO-ul Nvidia și-a nuanțat poziția, într-un mod care schimbă semnificativ interpretarea inițială. „Mulți oameni le folosesc câteva luni și apoi interesul dispare”, a spus el, referindu-se la aceste sisteme autonome.

Mai direct de atât, Huang a adăugat: „probabilitatea ca 100.000 de astfel de agenți să construiască Nvidia este zero la sută”. Cu alte cuvinte, chiar dacă tehnologia a ajuns la un nivel impresionant, distanța până la un sistem capabil să reproducă complexitatea unei companii globale rămâne, cel puțin deocamdată, considerabilă.

Reacția pieței

În paralel, piața pare să fi reacționat moderat. Acțiunile Nvidia au închis în creștere cu 1,5% în ziua declarației, însă pe ansamblul anului sunt încă în scădere cu aproape 6%. Un semn că entuziasmul din jurul AI nu elimină complet prudența investitorilor.

Dezbaterea din industrie

Dezbaterea este însă mult mai largă. AGI este văzută de mulți ca un prag critic — un punct în care sistemele AI ar putea conduce organizații, lua decizii strategice majore și înlocui roluri umane esențiale. Tocmai din acest motiv, subiectul ridică și semne de întrebare serioase legate de locuri de muncă, economie sau chiar impactul asupra societății în ansamblu.

Nici în interiorul industriei nu există un consens. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, declara recent că „am construit practic AGI sau suntem foarte aproape”, pentru ca ulterior să precizeze că afirmația a fost una „spirituală”, nu literală, și că mai sunt necesare „multe descoperiri de dimensiune medie”.

Pe de altă parte, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, adoptă o poziție mult mai rezervată: industria nu este „nici pe departe” aproape de AGI, iar progresul nu ține de declarațiile unor lideri, ci de un proces mult mai complex și gradual.

Un termen încă greu de definit

În lipsa unei definiții clare și unanim acceptate, momentul în care AGI va deveni realitate rămâne, în continuare, greu de stabilit. Cert este însă că declarațiile de acest tip — venite de la lideri ai unor companii aflate în centrul revoluției AI — alimentează o dezbatere care, departe de a se încheia, pare abia la început.