VIDEO EXCLUSIV Drone ucrainene folosite pe câmpul de luptă, expuse la sediul Comisiei Europene din Bruxelles / Reprezentantă producător: Încercăm să fim mai rapizi decât Rusia

Drone ucrainene de luptă au fost expuse la sediul central al Comisiei Europene de la Bruxelles, în clădirea Berlaymont, cu ocazia evenimentului Drone Day organizat de European Innovation Council (EIC), iar TechRider a vizitat expoziția.

Vehiculele aeriene fără pilot, un model kamikaze și două de bombardament, au fost prezentate de compania SkyRiper, care produce exclusiv pentru armata ucraineană, deoarece Kievul are nevoie de toate UAV-urile pe care le poate obține.

Reprezentanta companiei a declarat că Ucraina a ajuns să producă 4,5 milioane de drone pe an. Modelele expuse aveau prețuri cuprinse între 500 și 2.000 de euro, în funcție de configurație.

„Dezvoltăm ce putem cât mai repede posibil pentru a fi mai rapizi decât Rusia. Acesta este obiectivul nostru principal”, a declarat ea pentru TechRider.

La nivelul UE se discută despre crearea unui „zid de drone” (drone wall) pe flancul estic al României, dar ce va presupune exact acesta nu se știe. Ucraina ar putea oferi expertiză. Potrivit reprezentantei SkyRiper, un astfel de „zid”, cu o lungime de 25 de km, este deja dezvoltat în Ucraina. Acesta include, potrivit sursei menționate, drone, inclusiv interceptoare, senzori și radare.

Folosind cât mai multe drone, Ucraina salvează vieți omenești. Țara are un deficit mare de trupe de infanterie, iar rolul acestei arme s-a schimbat în acest conflict. Rolul principal al infanteriștilor nu mai este acela de a lupta, ci de a acționa ca observatori pentru forțele prolifice de drone ale Ucrainei, potrivit analiștilor militari.

România vrea să dezvolte drone împreună cu Ucraina

Bucureștiul este interesat să finanțeze, prin mecanismul european de înzestrare militară SAFE, dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene –, inclusiv în parteneriat cu Ucraina. Asta deoarece, potrivit ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, vecinii noștri „sunt printre cei mai mari specialiști din lume în domeniu”.

Reprezentanta SkyRiper a spus că firma sa nu a avut până acum contacte cu nimeni din România pentru un astfel de proiect.

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, acordă împrumuturi cu o dobândă maximă de 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani.