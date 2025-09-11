VIDEO EXCLUSIV Interviul integral cu Ionuț Moșteanu, min. Apărării, despre înzestrarea armatei prin mecanismul SAFE, în contextul deficitului record, controversa DGIA, relația cu SUA, sprijinul pentru Ucraina și impasul proiectului IAR 99 SM

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat, într-un interviu pentru TechRider, prioritățile apărării României, importanța alianței cu NATO și a parteneriatului strategic cu SUA. Potrivit lui, România are ca obiectiv cheltuirea a 5% din PIB pentru apărare până în 2035 și vizează fonduri europene pentru modernizarea armatei. Ministrul a abordat și sprijinul pentru Ucraina, contracararea dezinformării online, stadiul unor proiecte majore de înzestrare și situația industriei naționale de apărare. Totodată, Moșteanu a vorbit despre situația delicată a avioanelor IAR 99 SM modernizate, care nu au fost livrate la timp.
Redăm principalele teme de discuție:
- Prioritățile Ministerului Apărării sunt echiparea și înzestrarea armatei, politica de resurse umane și managementul eficient al bugetului.
- Ministrul spune că este necesară creșterea numărului de militari la peste 100.000 de oameni și atragerea de noi recruți bine specializați pentru a folosi în viitor sisteme moderne, precum tancurile Abrams sau avioanele F-35.
- România primește o sumă consistentă prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România vrea să finanțeze, prin SAFE, două nave de patrulare de coastă. De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură care au o utilizare duală, atât civilă, cât și militară.
- Moșteanu nu lasă scandalul DGIA să treacă. El spune că este inadmisibil ca un serviciu secret să nu fi știut de activitățile din România ale lui Horațiu Potra. Potrivit lui Moșteanu, avem de a face fie cu complicitatea cuiva, fie cu lipsă de profesionalism.
- România este confruntată cu o problemă critică în pregătirea piloților de F-16 din cauza întârzierii livrării IAR 99 SM. Ministrul Apărării spune că în acest caz „a fost destul de mare dezinteresul” și a lansat un avertisment voalat pentru furnizorii Avioane Craiova.
- Statele Unite sunt principalul partener strategic al României în domeniul apărării, cu contracte de achiziții militare de circa 15 miliarde de dolari. Apartenența la NATO este, de asemenea, o garanție importantă de securitate pentru România.
- Decizia de a secretiza ajutorul militar acordat Ucrainei a fost motivată, în opinia lui Ionuț Moșteanu, de preocupări legate de securitate și de propaganda rusească în contextul alegerilor interne.
- Ministrul vrea să fie produse drone în România, în parteneriat cu Ucraina, deoarece ucrainenii sunt printre cei mai mari specialiști din lume în domeniu.
- România a ajuns la 9,3% deficit într-un an fără pandemie sau război.
- Ministerul Apărării face eforturi pentru a contracara dezinformarea pe platforme online, precum TikTok, și pentru a promova informarea din surse sigure.
