Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi şef al Comandamentului European al Armatei SUA (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, a declarat marţi, la Sibiu, că aşteaptă ca România să demonstreze capacitatea sistemului american MEROPS de a intercepta şi doborî drone, în contextul consolidării apărării aeriene pe flancul estic al NATO.

„Aţi început testarea sistemului anti-dronă MEROPS, un efort mai amplu al NATO în cadrul iniţiativei Eastern Centry pentru întărirea apărării aeriene pe flancul estic. Pe măsură ce integraţi acest sistem, aştept cu interes ca România să demonstreze capacitatea lui de a doborî drone şi de a ne proteja cetăţenii”, a declarat generalul Grynkewich, într-o conferinţă de presă susţinută la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), citat de Agerpres.

Oficialul NATO a subliniat că experienţa acumulată în urma războiului din Ucraina a schimbat fundamental modul în care Alianţa priveşte ameninţarea reprezentată de drone şi mijloacele de contracarare a acestora.

„Sunt numeroase lecţii pe care le-am învăţat din conflictul din Ucraina, în special în ceea ce priveşte utilizarea dronelor şi tehnologiile de combatere a lor. Mai sunt încă lucruri de învăţat, însă ne concentrăm pe consolidarea planurilor de apărare. Iniţiativa Eastern Centry acoperă întregul flanc estic al NATO”, a explicat Grynkewich.

La aceeaşi conferinţă de presă, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a anunţat că sistemul MEROPS va fi introdus „foarte curând” în operaţiunile de apărare a spaţiului aerian al României. Potrivit acestuia, echipele care vor opera sistemul au fost deja instruite.

„Am primit un sistem de combatere a dronelor, denumit MEROPS. Am pregătit personalul care va deservi acest sistem şi, în perioada imediat următoare, îl vom introduce în operaţiile de apărare a spaţiului aerian, operaţii aflate deja în desfăşurare pe teritoriul României”, a declarat generalul Vlad.

Sistemul MEROPS este testat şi de alte state NATO de pe flancul estic. În noiembrie 2025, soldaţi polonezi au desfăşurat exerciţii de testare a sistemului american, în cadrul cărora a fost lansată o dronă-ţintă ce reproduce caracteristicile dronelor de atac utilizate de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit France Presse.

Drona testată a fost controlată de la distanţă dintr-un centru de comandă şi a simulat atacuri similare celor realizate de dronele Shahed folosite frecvent de Moscova. NATO a accelerat implementarea sistemului MEROPS după ce, în septembrie 2025, Alianţa a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare pentru a doborî drone ruseşti deasupra Poloniei.

La recomandarea NATO, Polonia şi România au achiziţionat rapid sisteme MEROPS pentru a acoperi deficienţele de apărare aeriană pe termen scurt. Tehnologia, dezvoltată de o companie susţinută de fostul CEO Google, Eric Schmidt, şi-a demonstrat deja eficienţa în condiţii reale de luptă.

„Acest sistem este unul dintre cele mai eficiente mijloace de distrugere a dronelor Shahed lansate de Rusia. Estimăm că este responsabil pentru aproximativ 40% dintre dronele doborâte în Ucraina”, declara în noiembrie 2025 generalul american Curtis King, în apropiere de Nowa Dęba, în sud-estul Poloniei.

MEROPS utilizează inclusiv algoritmi de inteligenţă artificială pentru identificarea şi neutralizarea dronelor inamice şi face parte dintr-o categorie mai largă de sisteme testate de NATO, în încercarea de a accelera dezvoltarea şi operaţionalizarea unor noi capacităţi de apărare aeriană, în contextul intensificării ameninţărilor pe flancul estic al Alianţei.