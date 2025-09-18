dark
Când ar putea primi România primii bani din SAFE: Posibil decembrie, cel mai probabil ianuarie – februarie / Țara noastră are alocată suma de 16,7 miliarde de euro în mecanismul de înzestrare militară al UE

Adrian Popa
18 septembrie 2025
Vehicul blindat Cobra II 4x4 produs pentru România în Turcia
Vehicul blindat Cobra II 4×4 produs pentru România în Turcia. (Sursa foto: TechRider)
Primii bani din mecanismul european de înzestrare militară SAFE (Security Action for Europe) ar putea fi virați României, cel mai probabil, în ianuarie – februarie, deși nu este exclus să se întâmple în decembrie, potrivit lui Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE) responsabil cu apărarea. El a făcut declarația la o întâlnire cu presa românească organizată la Bruxelles, la care TechRider a participat.

„Banii vor fi virați posibil în decembrie, dar cel mai probabil în ianuarie – februarie”, a afirmat reprezentantul CE.

România are alocată suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia, care are 43 de miliarde de euro.

Mecanismul de finanțare SAFE

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, acordă împrumuturi cu o dobândă maximă de 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani. România are nevoie de o dobândă cât mai mică în condițiile în care face eforturi pentru a reduce deficitul bugetar record. Întrebat cât ar putea fi dobânda pentru țara noastră, Regnier a răspuns: „Credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante pentru a ne asigura că România nu se va «îneca» cu asta.”

El a adăugat că aceasta este o discuție care încă are loc în cadrul Comisiei și că rata dobânzii va fi anunțată în momentul în care vor fi eliberate primele sume. Regnier a precizat că dobânda va fi aceeași pentru toate cele 19 state care participă la mecanism.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România dorește să finanțeze prin mecanismul european SAFE o corvetă și două nave de patrulare de coastă. De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură cu utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider.

Navele militare sunt necesare pentru a asigura securitatea proiectului de extragere de gaze Neptun Deep.

  • Adrian Popa este jurnalist în grupul G4Media, coordonator la publicațiile TechRider, Economedia, G4Food și Pets&Cats. Are 19 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat în piețele financiare și tehnologie. Pe lângă aceste domenii, mai scrie despre business, macroeconomie și apărare. Înainte de a ajunge la G4Media, Adrian a fost redactor-șef la Mediafax.ro, Gandul.info și Go4it.ro. A mai lucrat la Evenimentul Zilei, Forbes România, Cotidianul și Banii Noștri. Adrian are o pasiune aparte pentru tehnologie și este interesat de efectele pe care aceasta le are asupra societății. Printre hobbyurile lui se numără lectura, istoria, ecologia, universurile SF și fitnessul.

