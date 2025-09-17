Corespondență de la Bruxelles: Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costurile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă”

România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape 17 miliarde de euro. Bucureștiul urmează să afle și ce costuri va avea împrumutul, în condițiile în care se luptă cu un deficit bugetar foarte mare. Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene responsabil cu apărarea, a explicat la Bruxelles, la o întâlnire cu presa la care TechRider a participat, cum au fost calculate sumele și când se va afla rata dobânzii.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Cum am calculat toate acestea? Am primit informații de la 19 state membre. Majoritatea statelor membre au exprimat suma minimă pe care o doresc, altele au exprimat suma maximă. Alte state membre ne-au dat doar o singură cifră. De exemplu, Spania a spus 1 miliard de dolari. Nu avem nevoie de mai puțin. Nu avem nevoie de mai mult. Vrem 1 miliard de dolari. Polonia a ajuns la 45 de miliarde, cred, așa că cererea a fost uriașă. De aceea [polonezii] au primit 43 în final”, a declarat Regnier.

El a explicat că apoi au fost luate sumele minime cerute de fiecare stat participant și adunate. Astfel s-a ajuns la un total de 127 de miliarde de euro. Acest lucru înseamnă, potrivit purtătorului de cuvânt al CE, că pachetul era suficient de mare pentru a satisface suma minimă pentru fiecare stat membru. „Apoi am aplicat un procent pentru restul de 23 de miliarde, un procent pentru cei care doreau mai mult, pentru a avea o alocare egală și proporțională a banilor suplimentari pe care i-au solicitat. Astăzi putem fi mândri că suma pe care au primit-o statele membre este, cu siguranță, o distribuție echitabilă. Nimeni nu a beneficiat de un tratament preferențial din partea Comisiei”, a adăugat Thomas Regnier.

În următorul pas, statele își elaborează planurile naționale, proiectele SAFE, și apoi le trimit Comisiei până la 30 noiembrie.

Prin mecanismul SAFE sunt acordate împrumuturi cu dobândă maximă de 3%, cu perioadă de grație de 10 ani și pe o perioadă de până la 45 de ani. România are nevoie de o dobândă cât mai mică în condițiile în care face eforturi pentru a reduce deficitul bugetar record. Întrebat cât ar putea fi dobânda pentru țara noastră, Regnier a răspuns: „Credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante pentru a ne asigura că România nu se va «îneca» cu asta.”

El a adăugat că aceasta este o discuție care încă are loc în cadrul Comisiei și că rata dobânzii va fi stabilită în momentul în care vor fi eliberate primele sume. Banii vor fi virați posibil în decembrie, dar cel mai probabil în ianuarie – februarie, potrivit lui Thomas Regnier.

„Este puțin prea devreme să spunem. Și va fi o rată a dobânzii comună. Din ceea ce înțeleg din discuțiile în curs, toate statele membre vor avea aceeași rată a dobânzii atractivă”, a adăugat el.

România a primit o alocare de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Țara noastră ar fi primit mai mulți bani dacă nu ar fi avut un deficit bugetar mare, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România vrea să finanțeze prin mecanismul european SAFE două nave de patrulare de coastă. De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură care au utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a mai spus ministrul Apărării.