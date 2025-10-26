Prea capabile să zboare pur și simplu spre un aerodrom de stocare, unele avioane au demonstrat că vârsta este doar un număr și au rezistat în serviciu mult mai mult decât se aștepta cineva.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În Primul Război Mondial, un model de avion se putea aștepta la o viață activă de câteva luni. Un tip de aeronavă construită pentru următorul război s-ar fi putut bucura chiar de o viață de zece ani. Dar există modele de avioane care au rămas în serviciul activ chiar și astăzi…

Iată zece aeronave care au refuzat să renunțe:

10. De Havilland Mosquito (1940)

De Havilland Mosquito a fost un avion de luptă britanic multirol rapid care a zburat prima oară în 1940. Propulsat de două motoare Rolls-Royce Merlin și cu o construcție ușoară care folosea pe scară largă lemnul, Mosquito și-a folosit viteza și puterea de foc feroce cu un efect semnificativ.

Avionul De Havilland Mosquito este renumit pentru succesul său ca bombardier de vânătoare și avion de recunoaștere în cadrul RAF și al Aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial, dar povestea sa nu s-a oprit aici.

„Minunea de Lemn” a dat ultima luptă în mâinile israeliene. În ciuda efectelor dure ale climatului din Orientul Mijlociu asupra fuselajului său din lemn, Forțele Aeriene Israeliene au fost un operator entuziast al avionului Mosquito.

Performanța sa de neegalat l-a făcut practic imun la atacurile aeriene, iar avioanele Mosquito au fost intens utilizate în rolul de recunoaștere până la sfârșitul anului 1956. Chiar și după ce forțele aeriene arabe au introdus avionul de vânătoare MiG-15, avioanele Mosquito israeliene au zburat adânc în teritoriul vecinilor lor și niciunul nu a fost pierdut vreodată în acțiunile inamice în timpul acestor misiuni.

Ultima utilizare în luptă a avionului Mosquito a avut loc în noiembrie 1956, când, ca parte a Operațiunii Kadesh, contribuția israeliană la acțiunea de la Suez, escadrila 110 Mosquito FB.VI a atacat în mod repetat blindatele și taberele egiptene din Sinai, în forță, timp de patru zile. Escadrila 110 a fost desființată mai puțin de două luni mai târziu, iar avioanele Mosquito au fost trimise la depozit.

9. Republic P-47 Thunderbolt (1941)

Republic P-47 Thunderbolt a fost un avion de vânătoare mare, propulsat de un motor radial. Rapid, cu rază lungă de acțiune și extrem de rezistent, a fost principalul bombardier de vânătoare al Forțelor Aeriene ale Armatei Statelor Unite din timpul războiului. În ciuda faptului că era complex și costisitor de operat, P-47 era robust, puternic și fiabil. Au fost fabricate peste 15.636 de exemplare.

Din acest motiv, au fost disponibile numeroase aeronave atât pentru exportul inițial, cât și pentru distribuția ulterioară a surplusului. O serie de națiuni, în special din America Centrală și de Sud, au achiziționat cu nerăbdare modelul Thunderbolt. Avioanele P-47 au servit în Bolivia, Brazilia, Chile, China, Columbia, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, Franța, Iran, Italia, Mexic, Nicaragua, Peru, Portugalia, Uniunea Sovietică, Turcia, Marea Britanie, Venezuela și Iugoslavia.

Nicaragua a fost un utilizator major al acestui tip de avioane și a împrumutat o mână de avioane Forțelor Aeriene insurgente guatemaleze susținute de CIA în 1954, care au folosit avioanele Thunderbolt în primele etape ale unei lovituri de stat reușite pentru a înlătura guvernul ales și a-l instala pe Carlos Castillo Armas.

Ultima luptă aeriană pentru puternicul „Jug” a avut loc în ianuarie 1955. În timpul unei dispute la frontieră, Gerald Delarm Amador (care anterior zburase cu același avion în lovitura de stat din Guatemala) a doborât un Mustang costarican într-un F-47N nicaraguan. Acest avion supraviețuiește în colecția Forțelor Aeriene Comemorative din SUA. Ultimul utilizator al avioanelor Thunderbolt a fost însă Peru; ultimele avioane Thunderbolt peruviene operaționale au fost retrase în 1966

8. Boeing B-17 Flying Fortress (1938)

Este o ironie a sorții faptul că o aeronavă faimoasă pentru că a declanșat incendii în toată Europa timp de câțiva ani,a petrecut apoi decenii stingând incendii. Cariera avioanelor Flying Fortress în rolul său preconizat a fost limitată după 1945. Apariția avioanelor B-29 l-a făcut să fie considerat depășit în țara sa de origine.

De asemenea, era prea mare, prea scump de operat și sofisticat pentru majoritatea națiunilor în curs de dezvoltare. Drept urmare, majoritatea avioanelor B-17 operate de forțele aeriene după 1945 au fost folosite ca aeronave de transport. Singura mare excepție a fost Israelul, care a operat trei fortărețe timp de ani de zile, bombardând Cairo în 1948 cu un efect psihologic major, deși nesemnificativ din punct de vedere militar.

Puternicul B-17 și-a încheiat cariera de bombardament convențional atacând ținte egiptene în timpul crizei de la Suez de la sfârșitul anului 1956. Cu toate acestea, cariera de „bombardament” a fortăreței nu s-a încheiat aici. Diverși operatori privați au cumpărat surplusuri de avioane B-17 pentru a le folosi ca aeronave de stingere a incendiilor. Cu capacitatea sa prodigioasă de transport a încărcăturii și caracteristicile plăcute de zbor, fortăreața era foarte potrivită pentru această sarcină.

Structura sa extrem de puternică era capabilă să facă față aerului turbulent din apropierea unui incendiu mare. Ultimele operațiuni de stingere a incendiilor cu B-17 au fost efectuate în 1985, iar majoritatea avioanelor B-17 conservate și în stare de zbor sunt foste aeronave de stingere a incendiilor.

7. Douglas C-47/DC-3 (1935)

DC-3 a fost un avion de linie dezvoltat la mijlocul anilor 1930. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost adaptat (cu modificări minore) într-o aeronavă de transport militar și denumit C-47. Peste 95% din fuselajele construite au fost aceste versiuni militare.

În deceniul de producție a C-47, au fost utilizate mai multe variante de motor fără modificări semnificative ale tipului sau dimensiunii motorului. DC-3-ul original era propulsat de motorul Wright R-1820 Cyclone 9 cu 9 cilindri, care producea 1000 de cai putere. C-47 folosea predominant motorul Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp cu 14 cilindri, care producea 1.200 de cai putere.

Aproximativ o treime din aeronavele construite în SUA au fost varianta C-47B. Această aeronavă folosea motoare Pratt & Whitney R-1830-90 cu un compresor de mare altitudine cu două trepte. Această modificare din 1942 a fost esențială pentru rutele de aprovizionare China-Birmania-India și a permis aeronavei să transporte o sarcină utilă completă peste trecătorile montane de 4.500 de metri.

De încredere și capabil, C-47 s-a dovedit absolut genial, fiind fabricate în total 10.174 de exemplare. Deși are un design antic, aproximativ 400 de avioane C-47 și DC-3 încă zboară și sunt în serviciu astăzi, la peste 90 de ani de la zborul primului DC-3.

6. Mil Mi-24 „Hind” (1969)

În cazul multor alte aeronave din acest articol, am comparat-o cu echivalentele occidentale, dar în cazul Mil Mi-24, acest lucru nu este posibil; nu a avut și încă nu are un omolog occidental direct (cel mai apropiat echivalent, Sikorsky S-67 Blackhawk, a fost scos din serviciu).

În Occident, există elicoptere de atac, precum Apache, și elicoptere de transport, precum H-60 ​​Blackhawk. Mi-24, însî, este ambele în același timp. Capabil să transporte trupe sau să lupte în rolul de „distrugere a tancurilor” sau sprijin aerian apropiat (CAS) cu rachete neghidate, proiectile și un tun puternic, Mi-24 a devenit emblematic după ce a luptat în aproape fiecare război de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. Putând fi livrat în lăzi discrete către națiuni străine și apoi asamblat cu ușurință pe teren, Mi-24 este un „tanc zburător” de înaltă performanță, cu tehnologie redusă.

Este probabil ca seria Mil „Hind” să fi fost folosită în mai multe conflicte decât orice aeronavă postbelică. În ciuda vârstei mari a seriei „Hind”, nu există niciun semn că va dispărea în curând. Astăzi, acesta încă servește o multitudine de operatori din întreaga lume.

5. Avro Shackleton (1949)

Lancaster IV a fost un Lancaster puternic și întărit, care a ieșit atât de diferit de Lanc-ul de bază încât a meritat un nume nou, Lincoln. A zburat pentru prima dată în 1944 și a intrat în serviciu în august 1945, chiar când al Doilea Război Mondial se încheia. O perioadă lungă de așteptare, spațiul intern generos și o structură foarte puternică au făcut din Lincoln o alegere ideală pentru rolul de război antisubmarin.

Avionul antisubmarin Lincoln ASR.3 a câștigat din nou un nume nou, devenind Shackleton.

Pe 30 martie 1951, primul Shackleton a fost livrat Escadrilei 120 RAF. Până în decembrie 1952, șapte escadrile operau acest tip. Odată cu sosirea Nimrod în 1969, se intenționa începerea retragerii flotei Shackleton. Cu toate acestea, când portavioanele mari ale Marinei Regale și avioanele lor Gannet au fost casate, Marea Britanie nu avea acoperire radar de avertizare timpurie aeriană.

În așteptarea sosirii unui sistem avansat bazat pe Nimrod sau Andover, douăsprezece avioane Shackleton au fost echipate cu seturi radar AN/APS-20 vechi, în esență un radar vintage din 1945, conceput pentru a fi utilizat cu Avenger-ul din timpul războiului. Mașina rezultată, Shackleton AEW, era absurd de depășită și vulnerabilă, dar a menținut „Shack”-ul în viață până în 1991, ceea ce înseamnă că seria Lincoln a acoperit întregul Război Rece.

4. Grumman F-14 Tomcat (1970)

Carismaticul avion de vânătoare F-14 Tomcat cu „aripă lentă” și-a câștigat faima internațională ca vedetă (alături de Tom Cruise) a filmului Top Gun din 1986. Mai serios, F-14, care a zburat pentru prima dată în 1970, a fost un apărător de flotă cu capacități impresionante și echipat cu cele mai bune arme și senzori ai generației sale.

F-14 este un bombardier de vânătoare greu cu două motoare, unic prin capacitatea sa de a utiliza racheta aer-aer AIM-54 Phoenix cu rază extrem de lungă de acțiune. Spre sfârșitul carierei sale în cadrul Marinei SUA, a evoluat într-o aeronavă multirol extrem de eficientă, poreclită „Bombcat” datorită noului său rol aer-sol.

F-14 Tomcat a intrat în serviciu în 1974 și s-a retras din Marina SUA, principalul său operator, în 2006. Treizeci și doi de ani este puțin cam puțin pentru o aeronavă de vânătoare modernă, dar Marina SUA nu a fost singurul operator al F-14 Tomcat, nici serviciul său în SUA nu a fost cea mai semnificativă apariție din cariera de luptă a Tomcat-ului.

Celălalt operator al F-14 este Forțele Aeriene ale Republicii Islamice Iran. Iranul a comandat F-14 Tomcat în 1974 și a primit aeronavele doi ani mai târziu. Tomcat-urile iraniene s-au dovedit strălucite în războiul Iran-Irak, distrugând numeroase aeronave irakiene. În ciuda faptului că sprijinul american pentru Tomcat-ul iraniene a fost suspendat cu multe decenii în urmă, avioanele au fost menținute în serviciu.

Datorită ingineriei furnizate, F-14 refuză să se retragă. Acesta continuă să zboare în Iran și astăzi, unde se mai află aproximativ 41 de avioane în serviciu.

3. A-10 Thunderbolt II

Nu putem evita să includem aceste trei aeronave, așa că vom trișa puțin și le vom pune într-o singură intrare. A-10 este un avion de atac blindat robust, construit pentru roluri antiblindate de sprijin aerian apropiat și „distrugere a tancurilor”. A fost construit în jurul unui tun rotativ vast, capabil să arunce mii de proiectile, mari cât sticlele de lapte, în fiecare minut. A zburat pentru prima dată în 1972 și și-a dezvoltat o reputație feroce în Războiul din Golf din 1991, precum și în Irak și Afganistan.

A-10 a devenit un avion extrem de controversat în ultimii ani, susținătorii săi – în principal din Armata SUA (care beneficiază în mare măsură de acesta) – susținând formidabilele sale capacități de sprijin aerian apropiat, iar detractorii săi – în principal din Forțele Aeriene SUA (care îl pilotează) – remarcându-i învechirea și vulnerabilitatea pe un câmp de luptă modern.

3.1. F-4 Phantom II

Phantom II a zburat pentru prima dată în 1958 și rămâne operațional în 2025. Grecia, Iranul și Turcia îl au încă în dotare. A excelat în diverse roluri: avion de vânătoare naval, bombardier, avion de recunoaștere și multe altele. Marile sale puncte forte sunt viteza, construcția robustă și încărcătura de bombe.

3.2. C-130 Hercules

Avionul de transport tactic Lockheed C-130 Hercules a zburat pentru prima dată în 1954 și a renăscut ca C-130J Super Hercules, radical îmbunătățit, în 1996. C-130 este încă în producție astăzi și continuă să servească în multe forțe aeriene din întreaga lume.

2. Tupolev Tu-95 „Bear” (1952)

Este foarte posibil ca bunicul unui pilot actual de Tu-95 să fi pilotat și el avionul. Un număr mic de tipuri de aeronave militare care au zburat pentru prima dată la începutul anilor 1950 rămân în serviciu activ astăzi, iar unul este „Bear”, extrem de distinctiv și îngrozitor de zgomotos.

Acest bombardier strategic masiv este cunoscut pentru combinația sa de aripi brusc arcuite și patru motoare turbopropulsoare NK-12 masive, cu elice contrarotative. Motorul turbopropulsor a fost ales deoarece, la momentul concepției aeronavei, motoarele cu reacție sovietice nu puteau oferi eficiența consumului de combustibil necesară pentru raza strategică de acțiune.

Deși nu are motoare cu reacție exclusive, Tu-95 este extrem de rapid; cu o viteză de 925 km/h, este al doilea cel mai rapid avion cu elice (după avionul de afaceri Piaggio Avanti). Printre alți membri ai familiei s-au numărat avionul de patrulare maritimă Tu-142, avionul de linie Tu-114 și avionul de transport VIP Tu-116.

Dezvoltat în principal pentru sarcina sumbră de bombardier nuclear, Tu-95 a livrat cea mai distructivă bombă a Războiului Rece, apocaliptica bombă AN602 „Țar” de 50 de megatone. Testată pe 30 octombrie 1961, acest dispozitiv oribil a produs o flacără cu lățimea de 8 kilometri și un nor în formă de ciupercă de 7,8 ori mai înalt decât Muntele Everest.

1. Boeing B-52 Stratofortress (1952)

Boeing B-52 Stratofortress, un bombardier strategic cu rază lungă de acțiune cu opt motoare, are o istorie în luptă care se întinde peste șapte decenii. Introdus în 1955, a intrat în luptă pentru prima dată în timpul războiului din Vietnam, în cadrul Operațiunii Rolling Thunder (1965-1968), efectuând bombardamente asupra Vietnamului de Nord.

În timpul Războiului Rece, avioanele B-52 au servit ca factor de descurajare nucleară, efectuând misiuni de alertă aeriană în cadrul Operațiunii Chrome Dome. În Războiul din Golful Persic (1991), au zburat din baze din întreaga lume, lansând 72.000 de tone de bombe asupra țintelor irakiene în cadrul Operațiunii Furtună în Desert, vizând infrastructura și unitățile blindate.

Cea mai intensă utilizare a sa a avut loc în Operațiunea Linebacker II (decembrie 1972), unde avioanele B-52 au lansat peste 15.000 de tone de bombe asupra Vietnamului de Nord în 11 zile. În ciuda pierderilor suferite în urma rachetelor sol-aer, capacitatea sa utilă și raza de acțiune au provocat devastări masive. Avioanele B-52 au participat la acțiuni în Balcani în anii 1990, sprijinind operațiunile NATO din Kosovo cu muniții ghidate de precizie.

În secolul XXI, avioanele B-52 au sprijinit Operațiunile Enduring Freedom (2001) și Iraqi Freedom (2003), oferind sprijin aerian apropiat și atacuri strategice împotriva forțelor talibane și irakiene. Mai recent, au bombardat ținte ISIS în Siria și Irak (din 2016 încoace).

În ciuda faptului că sunt atât de vechi, nu există niciun semn că B-52 va fi retras în curând; într-adevăr, se așteaptă ca B-52 modernizate să continue să zboare până în anii 2050.