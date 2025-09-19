Pentagonul a primit primul raport oficial despre Golden Dome, scutul antirachetă de 175 de miliarde de dolari al administrației Trump

Pentagonul a intrat într-o nouă etapă în cadrul inițiativei „Golden Dome”, programul colosal de apărare antirachetă în valoare de 175 de miliarde de dolari, lansat de administrația Donald Trump. Miercuri, Steve Feinberg, oficialul desemnat să coordoneze eforturile Casei Albe, a primit primul raport oficial privind arhitectura sistemului, fapt ce marchează un moment de referință pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de securitate americană, informează Reuters.

Generalul Mike Guetlein, însărcinat cu supervizarea zilnică a proiectului, a informat anterior Congresul asupra obiectivelor și calendarului Golden Dome, semnalând că planificarea și finanțarea sunt deja în desfășurare. „Departamentul Apărării a respectat termenul pentru elaborarea arhitecturii inițiale”, a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului.

Ce presupune arhitectura Golden Dome

Potrivit prezentărilor guvernamentale consultate de Reuters, Golden Dome ar urma să combine tehnologii de ultimă generație: sateliți pentru detectarea și urmărirea rachetelor, interceptori terestri, rețele radar avansate și chiar arme cu laser. Arhitectura propusă include patru straturi integrate, unul în spațiu și trei la sol, precum și un număr estimativ de 11 baterii de rachete cu rază scurtă, amplasate strategic în SUA continentală, Alaska și Hawaii.

Raportul= nu a oferit detalii precise despre numărul de sateliți sau interceptori care vor fi necesari, însă următoarea etapă, programată pentru mijlocul lunii noiembrie, va aduce un plan complet de implementare, care include infrastructura spațială și terestră.

Inspirație israeliană, dar la o scară globală

Golden Dome se inspiră din sistemul israelian „Iron Dome”, cunoscut pentru eficiența sa în interceptarea rachetelor cu rază scurtă. Totuși, proiectul american este gândit la o scară incomparabil mai mare, menită să protejeze teritoriul Statelor Unite de rachete balistice, hipersonice și de croazieră lansate de actori statali precum Rusia, China, Coreea de Nord sau Iran.

Ambiția proiectului se reflectă și în termenul-limită stabilit de Trump, anul 2028. Este un calendar extrem de strâns, având în vedere complexitatea tehnologică și costurile uriașe implicate.

Industria de apărare, pregătită pentru contracte uriașe

Marile companii americane din domeniul apărării, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (fost Raytheon) și Boeing, sunt deja considerate principalii competitori pentru componentele esențiale ale sistemului. Fiecare ar putea dezvolta segmente-cheie, de la interceptori și radare, până la sisteme laser sau sateliți de ultimă generație.

Succesul Golden Dome ar putea redefini nu doar securitatea americană, ci și echilibrul militar global. Un sistem capabil să neutralizeze amenințări hipersonice ar diminua avantajele ofensive ale unor adversari precum Rusia sau China, ceea ce ar reduce șansele unui atac-surpriză. Totuși, criticii avertizează asupra riscului unei curse a înarmărilor, deoarece astfel de inițiative stimulează rivalii să accelereze dezvoltarea de tehnologii de penetrare a apărării.