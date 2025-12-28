Beijingul a impus vineri sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării și a 10 directori executivi, la o săptămână după ce Washingtonul a anunțat vânzări masive de arme către Taiwan, anunță Defense News.

Sancțiunile prevăd înghețarea activelor companiilor în China și interzicerea persoanelor și organizațiilor de a avea afaceri cu acestea, conform declarației Ministerului de Externe chinez.

Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services și Boeing printre companiile vizate

Printre companiile vizate se numără Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services și Boeing. Printre directorii executivi sancționați se află Palmer Luckey, fondatorul Anduril Industries, care nu mai poate desfășura afaceri în China și are interdicție de intrare în țară. Persoanele și entitățile sancționate au avut, de asemenea, activele înghețate în China.

Anunțul recent al pachetului american de vânzări de arme către Taiwan, evaluat la peste 10 miliarde de dolari, a provocat reacția furioasă a Chinei, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său și susține că insula trebuie să fie sub controlul său.

Cel mai mare pachet de arme furnizat vreodată de SUA către Taiwan

Dacă va fi aprobat de Congresul american, ar fi cel mai mare pachet de arme furnizat vreodată de SUA către Taiwan.

„Subliniem încă o dată că problema Taiwanului se află în centrul intereselor fundamentale ale Chinei și reprezintă prima linie roșie care nu trebuie încălcată în relațiile China–SUA”, a declarat Ministerul chinez de Externe vineri. „Orice companie sau individ care se angajează în vânzări de arme către Taiwan va plăti prețul pentru fapta sa.”

Ministerul a îndemnat, de asemenea, SUA să oprească ceea ce a numit „mișcările periculoase de înarmare a Taiwanului”.

Punct de tensiune major în relațiile SUA–China

Taiwanul reprezintă un punct de tensiune major în relațiile SUA–China, de care analiștii se tem că ar putea escalada într-un conflict militar între cele două puteri. China susține că vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar încălca acordurile diplomatice dintre China și SUA.

Armata chineză și-a intensificat prezența în apele și spațiul aerian al Taiwanului în ultimii ani, și a desfășurat exerciții militare cu navele de război și avioanele sale de luptă aproape zilnic în apropierea insulei.

Potrivit legii federale americane, SUA este obligată să ajute Taiwanul în caz de conflict, un aspect tot mai contestat de China. Beijingul are deja relații tensionate cu Washingtonul din cauza comerțului, tehnologiei și a altor probleme legate de drepturile omului.