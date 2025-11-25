dark
Forţele armate germane încep operaţiunile pentru desfăşurarea sistemului antirachetă Arrow 3

Redacția TechRider
25 noiembrie 2025
arrow
Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, informează dpa, citată de Agerpres.

Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde.

Arrow 3 va permite Germaniei pentru prima dată să detecteze şi să intercepteze rachete balistice în afara atmosferei terestre, la altitudini de peste 100 de km, neutralizând astfel atacuri din spaţiul apropiat.

Sistemul produs în Israel constituie o parte din reacţia Berlinului la ameninţarea din partea Rusiei, acoperind un gol critic din apărarea antirachetă.

Germania investeşte mai mult în apărarea antiaeriană, observă dpa. După ce Rusia a invadat Ucraina, guvernul german a lansat Iniţiativa scutului antiaerian european (European Sky Shield Initiative, ESSI) pentru dezvoltarea unei reţele antirachetă continentale.

Baza Holzdorf de la sud-vest de Berlin, din apropierea frontierelor landurilor Brandenburg, Saxonia-Anhalt şi Saxonia, este primul amplasament din cele trei prevăzute pentru sistemele Arrow 3 pe teritoriul german.

