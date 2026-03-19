Universitatea Politehnica Timișoara a anunțat lansarea unui nou program de licență dedicat tehnologiilor aeronautice moderne, intitulat „Drone Engineering and Aeronautical Informatics”, o premieră la nivel național.

Noua specializare marchează simbolic 125 de ani de la primul zbor realizat de pionierul aviației Traian Vuia și va fi predată integral în limba engleză, în cadrul domeniului Mecatronică și Robotică.

Program axat pe tehnologii emergente

Potrivit universității, programul își propune să formeze ingineri capabili să proiecteze, să dezvolte și să opereze sisteme aeriene fără pilot, într-un context în care utilizarea dronelor și a sistemelor autonome este în creștere accelerată.

Studenții vor lucra cu tehnologii actuale, precum inteligența artificială, sistemele autonome și software-ul embedded, având acces atât la pregătire teoretică, cât și la aplicații practice.

De la bazele ingineriei la specializare avansată

Curriculumul este structurat progresiv. În primii ani, studenții vor parcurge discipline fundamentale, precum matematică, fizică, programare, știința materialelor și inginerie electrică, completate de noțiuni de aerodinamică și modelare 3D.

În anii următori, cursurile devin mai specializate și includ dinamica zborului, sisteme de propulsie, senzori, sisteme de control, dar și machine learning și tehnologii de autonomie aplicate dronelor.

Oportunități de carieră și obiective strategice

Reprezentanții universității susțin că absolvenții vor putea accesa oportunități de carieră în industrii precum cea aeronautică, dezvoltarea de sisteme autonome, inteligența artificială aplicată sau cercetarea în domenii emergente legate de utilizarea dronelor.

Lansarea programului face parte dintr-o strategie mai amplă prin care instituția își propune să transforme Timișoara într-un hub regional pentru inovație tehnologică și dezvoltarea sistemelor autonome.

Admiterea la noul program este programată pentru 2026, în sesiunea de vară sau toamnă, după finalizarea procesului de acreditare.