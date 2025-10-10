VIDEO Ucraina instalează bariere rotative din sârmă ghimpată pentru a contracara dronele cu fibră optică

Armata ucraineană ar fi instalat bariere rotative din sârmă ghimpată concepute pentru a contracara dronele rusești ghidate prin fibră optică care operează dincolo de linia frontului, a scris Militarnyi, care citează un blogger militar rus.

Ideea din spatele acestui proiect ingineresc simplu, care constă într-un sârmă ghimpată întinsă, este de a rupe cablul cu fibră optică care se prinde de ea prin rotirea sârmei ghimpate în jurul axei sale.

Această soluție poate fi eficientă, deoarece dronele cu fibră optică nu trag cablul în aer, ci îl lasă pe sol în spatele lor.

Dronele cu telecomandă au adăugat o nouă dimensiune terifiantă războiului din anii 2020. Această invenție ucraineană zădărnicește eforturile invadatorilor de a lovi ținte cu dronele lor kamikaze.

Câmpuri acoperite de cabluri de fibră optică

Câmpurile agricole acoperite de cabluri de fibră optică au devenit o imagine ușor de recunoscut în războiul dintre Rusia și Ucraina. Fâșiile încețoșate de cabluri încurcate, agățate în tulpini de grâu și garduri vii, sunt rămășițele fantomatice ale unui război feroce cu drone.

Pe măsură ce tehnologia de bruiaj anti-drone s-a perfecționat, ambele părți implicate în conflict au intensificat utilizarea dronelor cu cablu. Dar utilizarea acestor cabluri ombilicale, pentru a evita bruiajul wireless, nu limitează raza de acțiune a dronelor atât de mult pe cât v-ați putea aștepta.

Sursa menționează că există drone legate cu fibră optică care au bobineși care pot să lovească ținte aflate la peste 40 km distanță. O lovitură anti-tanc cu succes a unei drone legate, în luna mai, de către brigada ucraineană Birds of Magyar, a fost realizată de la o distanță de 42 km. În plus, un prototip ucrainean de dronă Darts cu două motoare are o bobină de 50 km.

Capcane din sârmă ghimpată

Uneori, soluțiile low-tech sunt cele mai practice pentru problemele high-tech. Această filosofie a dat naștere dronei cu fibră optică. Acum, Ucraina are o soluție similar de simplă pentru dronele inamice care traversează kilometri întregi în teritoriul său.

Pe scurt, invenția ucraineană pe care o vedem în videoclip constă într-un gard rotativ din sârmă ghimpată sau sârmă de ras. Este un gard lung de 150 m, iar la un capăt un motor alimentat cu baterie răsucește bariera de sârmă o dată pe minut. Conform raportului, un astfel de gard poate funcționa 12 ore pe zi.

Dronele nu trag cablurile în aer, ci le lasă pe sol în spatele lor. Astfel, dacă sârma ghimpată se poate roti și o poate încurca, și în cele din urmă o poate rupe, dronele inamice nu vor reuși să-și atingă țintele. Nu avem mai multe informații despre instalare, dar ne-am aștepta ca gardurile paralele să se rotească în direcții opuse una față de cealaltă pentru a maximiza viteza de rupere a fibrei.

Militarnyi notează, de asemenea, că este prea riscant să se instaleze aceste garduri în apropierea liniei frontului, astfel încât ele sunt utilizate în principal pentru a preveni incursiunile mai adânci ale dronelor rusești.