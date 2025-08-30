Ucraina își construiește propria umbrelă de apărare aeriană: drone, rachete hibride și un „DARPA” local

După mai bine de trei ani în care a rezistat atacurilor aeriene rusești, Ucraina schimbă strategia. Kievul vrea să își construiască sisteme de apărare aeriană proprii, fără să mai depindă în totalitate de ajutorul militar occidental, anunță ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timp ce stocurile de rachete ale aliaților scad, țara accelerează inovația prin Brave1, un hub tehnologic lansat de Ministerul Apărării la finalul lui 2024.

Modelul este simplu: unificarea statului, a industriei private și a cercetării într-o singură rețea de inovație militară – un fel de „DARPA ucrainean”, dar adaptat pentru vremuri de război. Spre deosebire de programele occidentale, care se desfășoară pe ani de zile, Brave1 comprimă dezvoltarea în câteva săptămâni sau luni, aducând pe front arme complet noi într-un ritm fără precedent.

Drone și interceptori fabricați în serie

Printre proiectele de ultimă oră se numără interceptoare de mare viteză testate deasupra Kievului și Cernihivului, capabile să neutralizeze atât rachete de croazieră, cât și avioane tactice. În paralel, Ucraina crește masiv producția de drone-interceptoare, cu un obiectiv impresionant: 1.000 de unități pe zi.

Aceste aparate, care pot atinge 300 km/h, sunt destinate să doboare drone rusești de recunoaștere, muniții zburătoare și Shahed-uri iraniene – la un cost mult mai mic decât rachetele clasice sol-aer.

Totodată, industria dronelor de atac evoluează rapid. Noile modele pot transporta încărcături între 60 și 120 kg și au o rază de acțiune de până la 1.600 km, fiind capabile să lovească ținte strategice departe de linia frontului. În același timp, dronele kamikaze ușoare, produse în masă, creează roiuri care suprasaturează apărarea inamică și obligă Rusia să irosească interceptori scumpi pe ținte ieftine.

„FrankenSAM”

Un alt proiect-vedetă al Brave1 este adaptarea sistemelor sovietice Buk-M1 pentru a lansa interceptori occidentali RIM-7 Sea Sparrow. Aceste sisteme hibride, supranumite „FrankenSAM”, permit Ucrainei să prelungească viața echipamentelor vechi și să obțină compatibilitate parțială cu NATO, fără a investi miliarde în platforme complet noi.

De asemenea, sunt proiectate lansatoare proprii, gândite să funcționeze modular cu noua generație de rachete ucrainene, ceea ce oferă flexibilitate pentru rețele fixe și mobile de apărare.

Dincolo de război: Ucraina, noul centru de greutate al apărării europene

Pe termen lung, miza este mult mai mare decât frontul. Kievul își dorește o industrie de apărare complet autonomă, capabilă să producă sisteme de vârf. Iar integrarea companiilor europene în lanțurile sale de producție transformă acest obiectiv într-o garanție politică și de securitate: dacă Danemarca, Suedia sau Finlanda construiesc arme ucrainene în fabricile lor, atunci securitatea Ucrainei devine și securitatea lor.

Deja statele nordice au semnat acorduri de co-producție: fabrici din Europa de Nord vor asambla armament proiectat la Kiev, combinând know-how local cu inovație ucraineană. Astfel, soluțiile testate pe fron, drone, interceptoare, sisteme hibride, intră în producția comună europeană.