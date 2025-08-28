VIDEO Momentul când o corvetă rusă purtătoare de rachete Kalibr este atacată de drone ucrainene în Marea Azov / Nava de 70 de milioane de dolari, scoasă temporar din serviciu

Oficialii ucraineni au confirmat că, pe 28 august 2025, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a efectuat un atac special reușit, țintind o navă rusească de tip Project 21631 Buyan-M, transmite Defence-Blog.

Nava, un transportator de rachete de croazieră Kalibr, opera în Marea Azov, în apropiere de Golful Temriuk, în largul coastei Crimeei ocupate. Atacul a fost un efort coordonat al două unități speciale GUR, demonstrând o sofisticare tactică în creștere a Ucrainei în războiul cu drone.

Potrivit GUR, unitatea specială „Ghosts” a utilizat mai întâi o dronă aeriană pentru a lovi și a dezactiva sistemul radar al navei. Simultan, o echipă din Departamentul de Măsuri Active a lovit corpul navei, provocând daune semnificative.

„Nava rusească purtătoare de rachete, care se afla într-o zonă potențială de lansare pentru Kalibr, a suferit daune și a fost obligată să părăsească zona de operațiuni”, a transmis GUR. Acest atac a neutralizat temporar amenințarea unui alt baraj Kalibr, deoarece aceste nave reprezintă o platformă principală pentru atacurile rusești de lungă distanță asupra orașelor ucrainene.

Prețul unei corvete din această clasă este estimat la 70 de milioane de dolari.

Operațiunea a avut loc la doar câteva ore după unul dintre cele mai recente atacuri cu rachete ale Rusiei asupra Kievului. Barajul rusesc a ucis zeci de civili, inclusiv trei copii. Oficialii ucraineni au subliniat contrastul puternic dintre strategii: Kievul folosește drone ieftine și improvizate pentru a viza obiective militare, în timp ce Moscova cheltuiește „rachete balistice și de croazieră costisitoare, în valoare de sute de milioane de dolari, pe cartiere rezidențiale”.

Această operațiune face parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă de a degrada puterea navală a Rusiei și de a-i perturba capacitatea de a efectua bombardamente la scară largă din mare.