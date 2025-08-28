dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Momentul când o corvetă rusă purtătoare de rachete Kalibr este atacată de drone ucrainene în Marea Azov / Nava de 70 de milioane de dolari, scoasă temporar din serviciu

Redacția TechRider
28 august 2025
corvetă buyan-m
Corvetă Buyan-M
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Oficialii ucraineni au confirmat că, pe 28 august 2025, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a efectuat un atac special reușit, țintind o navă rusească de tip Project 21631 Buyan-M, transmite Defence-Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Nava, un transportator de rachete de croazieră Kalibr, opera în Marea Azov, în apropiere de Golful Temriuk, în largul coastei Crimeei ocupate. Atacul a fost un efort coordonat al două unități speciale GUR, demonstrând o sofisticare tactică în creștere a Ucrainei în războiul cu drone.

Potrivit GUR, unitatea specială „Ghosts” a utilizat mai întâi o dronă aeriană pentru a lovi și a dezactiva sistemul radar al navei. Simultan, o echipă din Departamentul de Măsuri Active a lovit corpul navei, provocând daune semnificative.

„Nava rusească purtătoare de rachete, care se afla într-o zonă potențială de lansare pentru Kalibr, a suferit daune și a fost obligată să părăsească zona de operațiuni”, a transmis GUR. Acest atac a neutralizat temporar amenințarea unui alt baraj Kalibr, deoarece aceste nave reprezintă o platformă principală pentru atacurile rusești de lungă distanță asupra orașelor ucrainene.

Prețul unei corvete din această clasă este estimat la 70 de milioane de dolari.

Operațiunea a avut loc la doar câteva ore după unul dintre cele mai recente atacuri cu rachete ale Rusiei asupra Kievului. Barajul rusesc a ucis zeci de civili, inclusiv trei copii. Oficialii ucraineni au subliniat contrastul puternic dintre strategii: Kievul folosește drone ieftine și improvizate pentru a viza obiective militare, în timp ce Moscova cheltuiește „rachete balistice și de croazieră costisitoare, în valoare de sute de milioane de dolari, pe cartiere rezidențiale”.

Această operațiune face parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă de a degrada puterea navală a Rusiei și de a-i perturba capacitatea de a efectua bombardamente la scară largă din mare.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...