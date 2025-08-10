dark
Șeful forțelor franceze din România, gen. Girard: Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă / Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc

Andrei Manole
10 august 2025
generalul francez loi girard
Sursa foto: captură din video (YouTube / Skyrock PLM)
Generalul de brigadă Loï Girard, detașat în România din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătite să intervină oricând într-o situație reală de luptă, transmite Defense România.

„Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu vin aici doar pentru a se antrena, ci sunt desfășurate într-un context operațional real”, a spus Girard, într-un interviu pentru canalul Skyrock PLM de pe YouTube.

Generalul ocupă o funcție duală: este adjunct al Diviziei Multinaționale de Sud-Est și reprezentant național superior, având rolul de a facilita cooperarea între trupele franceze, cele multinaționale și autoritățile române.

El a vorbit despre prezența franceză la tabăra militară din Cincu, denumită acum „Berthelot” în onoarea generalului care a susținut România în Primul Război Mondial.

Extinderea prezenței militare franceze

Batalionul multinațional, o componentă esențială a prezenței NATO pe flancul estic, reunește trupe din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. România este națiunea-gazdă, oferind infrastructura necesară, în timp ce Franța, ca „națiune-cadru”, coordonează celelalte națiuni.

Obuzier Caesar expus la Cincu
Obuzier Caesar expus la Cincu (Sursa foto: TechRider)

La summitul NATO din 2022, Franța s-a angajat să crească prezența militară la nivel de brigadă, adică până la 5.000 de militari, o extindere majoră ce necesită o logistică complexă și o integrare tactică.

Hexagonul a adus în România 13 tancuri Leclerc, considerate unele dintre cele mai bune din lume, dar și obuziere Caesar.

Am avut ocazia să văd în persoană tancul Leclerc
byu/Adrianthrax inRomania

Pe lângă angajamentul militar, generalul Girard a fost impresionat de experiența sa personală în România, remarcând căldura populației și frumusețea țării. Acesta a menționat că „soldații noștri francezi îndeplinesc o misiune foarte frumoasă și importantă”. 

 

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

