Șeful forțelor franceze din România, gen. Girard: Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă / Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc

Generalul de brigadă Loï Girard, detașat în România din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătite să intervină oricând într-o situație reală de luptă, transmite Defense România.

„Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu vin aici doar pentru a se antrena, ci sunt desfășurate într-un context operațional real”, a spus Girard, într-un interviu pentru canalul Skyrock PLM de pe YouTube.

Generalul ocupă o funcție duală: este adjunct al Diviziei Multinaționale de Sud-Est și reprezentant național superior, având rolul de a facilita cooperarea între trupele franceze, cele multinaționale și autoritățile române.

El a vorbit despre prezența franceză la tabăra militară din Cincu, denumită acum „Berthelot” în onoarea generalului care a susținut România în Primul Război Mondial.

Extinderea prezenței militare franceze

Batalionul multinațional, o componentă esențială a prezenței NATO pe flancul estic, reunește trupe din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. România este națiunea-gazdă, oferind infrastructura necesară, în timp ce Franța, ca „națiune-cadru”, coordonează celelalte națiuni.

La summitul NATO din 2022, Franța s-a angajat să crească prezența militară la nivel de brigadă, adică până la 5.000 de militari, o extindere majoră ce necesită o logistică complexă și o integrare tactică.

Hexagonul a adus în România 13 tancuri Leclerc, considerate unele dintre cele mai bune din lume, dar și obuziere Caesar.

Pe lângă angajamentul militar, generalul Girard a fost impresionat de experiența sa personală în România, remarcând căldura populației și frumusețea țării. Acesta a menționat că „soldații noștri francezi îndeplinesc o misiune foarte frumoasă și importantă”.