China își etalează forța amfibie în manevre militare cu foc real, ce sugerează scenarii de cucerire a insulelor

China a transmis un nou semnal de forță în regiunea Asia-Pacific, după ce Armata Populară de Eliberare (PLA) a desfășurat pe 13 iulie un exercițiu cu foc real, care simulează o invazie de coastă. Manevrele, organizate de o brigadă blindată, au avut în prim-plan tancul amfibiu ZTD-05, o mașină de luptă rapidă și puternic înarmată, capabilă să opereze atât pe mare, cât și pe uscat, anunță ArmyRecognition.

În timpul exercițiului, vehiculele amfibii au atacat ținte maritime în timp ce se deplasau cu viteză ridicată pe apă. Operațiunea a fost sprijinită de o navă de asalt amfibie, care a lansat grenade fumigene pentru mascarea manevrei, înainte de a deschide focul pentru acoperirea avansului. Imaginile publicate de PLA arată tactici de luptă combinate, ce îmbină puterea navală și blindată, semnalând pregătirea pentru confruntări complexe în zonele litorale.

Tancul amfibiu de ultimă generație

ZTD-05, cunoscut în versiunea de export ca VN-16, a fost dezvoltat de gigantul chinez al industriei de armament NORINCO. Este echipat cu un tun stabilizat de 105 mm, capabil să lanseze proiectile perforante, explozive, cumulative și chiar rachete ghidate cu laser în timp ce plutește. Vehiculul atinge până la 45 km/h pe mare și 65 km/h pe uscat, fiind proiectat pentru asalturi „dincolo de orizont”, adică lansate de la distanță mare de coastă.

Blindajul compozit îl protejează de arme ușoare și schije, iar sistemele moderne de ochire, imaginile termice și navigația GPS îi asigură eficiența în orice condiții de luptă. Lansat oficial în 2009, ZTD-05 a înlocuit vechiul model Type-63A și a fost integrat în brigăzile amfibii și în Corpul de Infanterie Marină al Chinei.

Mesaj pentru regiune

Analiza militară a manevrei arată că Beijingul își consolidează capacitatea de a proiecta forță pe mare și de a executa debarcări rapide pe teritorii ostile. Tactici precum ecranele de fum, avansul în viteză și tirul de precizie fac parte dintr-o doctrină de cucerire a insulelor, o referire indirectă la Taiwan, dar și la alte dispute maritime din Marea Chinei de Sud.