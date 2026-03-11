Reprezentanți ai României și Ucrainei vor avea joi, la Ministerul Apărării Naționale, o discuție privind colaborarea pentru producția de drone, în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București, au declarat surse oficiale pentru G4Media.

În pregătirea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene prin mecanismul SAFE, autoritățile române au discutat și despre posibilitatea unui parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone, bazându-se pe experiența acumulată de ucraineni de la începutul războiului. Sursele precizează însă că acest proiect este în prezent separat de mecanismul SAFE.

România are alocată prin SAFE o sumă de peste 16 miliarde de euro, a doua ca valoare dintre statele membre, însă capacitatea de absorbție este limitată din cauza lipsei fabricilor proprii.

Autoritățile române intenționează ca 60% din producția contractată prin SAFE să fie realizată în țară, prin atragerea marilor firme europene, printre care și Rheinmetall, care a anunțat deja investiții în România.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi și cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Aceasta este prima vizită a lui Zelenski în România de la preluarea mandatului de către Nicușor Dan. O vizită a președintelui român în Ucraina este discutată diplomatic de mai mult timp, dar nu a fost încă confirmată.

Anterior, în octombrie 2023, Zelenski a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului, fiind primit la Palatul Cotroceni de președintele de atunci, Klaus Iohannis, și având întâlniri și cu premierul Marcel Ciolacu.

Acea vizită a fost considerată un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic și în menținerea sprijinului României față de Ucraina în fața agresiunii ruse.