Noua cursă a înarmării cu AI schimbă războiul din Ucraina: „O amenințare pentru viitorul nostru”

Tehnologia AI reprezintă „o amenințare pentru viitorul nostru”, avertizează Serhiy Beskrestnov, care tocmai a pus mâna pe o dronă rusă interceptată recent. El a descoperit că nu era o dronă obișnuită. Asistată de inteligența artificială, această aeronavă fără pilot poate găsi și ataca ținte pe cont propriu, scrie BBC.

Beskrestnov a examinat numeroase drone în calitate de consultant al forțelor de apărare ucrainene.

Spre deosebire de alte modele, aceasta nu emitea și nu recepționa semnale, astfel încât nu putea fi bruiată.

Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene au testat AI în acest război și, în unele zone, o utilizează deja pentru a găsi ținte, a culege informații și a dezamorsa mine.

Pentru armata ucraineană, AI a devenit indispensabilă.

„Armata noastră primește peste 50.000 de fluxuri video [de pe linia frontului] în fiecare lună, care sunt analizate de inteligența artificială”, spune ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Yuriy Myronenko.

„Acest lucru ne ajută să procesăm rapid aceste date masive, să identificăm țintele și să le plasăm pe o hartă.”

Tehnologia bazată pe IA este considerată un instrument care poate îmbunătăți planificarea strategică, valorifica la maximum resursele și, în cele din urmă, salva vieți.

Dar, în ceea ce privește sistemele de arme fără pilot, aceasta transformă și câmpul de luptă.

Trupele ucrainene utilizează deja software bazat pe IA, astfel încât dronele să fixeze o țintă și apoi să zboare autonom pe ultimele câteva sute de metri până la finalizarea misiunii.

Bruiajul este imposibil, iar doborârea unui obiect zburător atât de mic nu este ușoară.

În cele din urmă, se așteaptă ca aceste sisteme să evolueze către arme complet autonome, capabile să găsească și să distrugă ținte pe cont propriu.

Tot ce va trebui să facă un soldat este să apese un buton pe o aplicație de smartphone, explică Yaroslav Azhnyuk, directorul executiv al dezvoltatorului ucrainean The Fourth Law.

Drona va face restul, spune el, găsind ținta, aruncând explozibili, evaluând pagubele și apoi revenind la bază.

„Și nici măcar nu ar fi nevoie de abilități de pilotaj din partea soldatului”, adaugă el.

Dronele interceptor cu acest tip de automatizare ar putea consolida semnificativ apărarea aeriană împotriva dronelor rusești de atac cu rază lungă de acțiune, precum celebrele Shahed.

„Un sistem autonom ghidat de computer poate fi mai bun decât un om în multe privințe”, spune Azhnyuk. „Poate fi mai perspicace. Poate vedea ținta mai repede decât un om. Poate fi mai agil.”

Yuriy Myronenko spune că un astfel de sistem nu există încă, dar sugerează că Ucraina este aproape de a-i finaliza dezvoltarea. „L-am implementat parțial în unele dispozitive”, spune ministrul adjunct al apărării.

Până la sfârșitul anului 2026, ar putea exista chiar mii de astfel de sisteme, susține Azhnyuk.

Dar dezvoltatorii ucraineni sunt precauți în ceea ce privește utilizarea pe deplin a sistemelor de apărare care se bazează în totalitate pe IA, fără implicarea umană. Riscul este că IA ar putea să nu distingă un soldat ucrainean de unul rus, deoarece aceștia ar putea purta aceeași uniformă, spune Vadym, care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie.

Compania sa, DevDroid, produce mitraliere controlate de la distanță, care utilizează IA pentru a detecta automat persoanele și a le urmări. Din cauza preocupărilor legate de focul prietenos, el spune că acestea nu au o opțiune de tragere automată.

„O putem activa, dar avem nevoie de mai multă experiență și mai multe feedback-uri de la forțele terestre pentru a înțelege când este sigur să folosim această funcție.”

Există, de asemenea, temeri că sistemele automatizate vor încălca regulile războiului. Cum vor evita să rănească civilii sau să distingă soldații care vor să se predea?

Pentru ministrul adjunct al apărării, decizia finală în astfel de circumstanțe ar trebui să revină unui om, deși IA ar face „mai ușoară luarea deciziei”. Dar nu există garanții că statele sau grupurile armate vor respecta normele umanitare internaționale.

Prin urmare, contracararea acestor sisteme devine și mai importantă.

Cum oprești un „roi de drone” când bruiajul sau utilizarea avioanelor, tancurilor sau rachetelor devin ineficiente?

Operațiunea „Spider Web” a Ucrainei, care a avut un mare succes, când 100 de drone au vizat bazele aeriene rusești în iunie anul trecut, a fost probabil asistată de instrumente IA.

Mulți în Ucraina se tem că Moscova va copia această tactică, nu doar pe linia frontului, ci și dincolo de ea.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avertizat luna trecută ONU că IA contribuie la „cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria umanității”.

El a solicitat adoptarea unor norme globale privind utilizarea IA în arme și a afirmat că această problemă este „la fel de urgentă ca prevenirea răspândirii armelor nucleare”.