Investitorii individuali au direcţionat în 2025 cele mai multe plasamente către companii din domeniile AI cloud, apărare şi quantum computing, potrivit unei analize publicate de platforma de tranzacţionare eToro, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Furnizorul de infrastructură AI Nebius Group a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de deţinători pe platformă, de 328%, urmat de Oracle, cu un avans de 228%. În segmentul AI, Nvidia – cea mai deţinută acţiune de pe platformă – a raportat o creştere de 21% a numărului de investitori, iar Meta a consemnat un plus de 19%.

În sectorul apărării, patru companii europene au intrat în topul celor mai mari creşteri: Leonardo (+209%), Thales (+167%), Rheinmetall (+165%) şi BAE Systems (+141%).

Interesul pentru quantum computing s-a reflectat în creşterile înregistrate de IonQ (+169%) şi D-Wave Quantum (+149%), care au ocupat locurile 6 şi 9 în clasamentul celor mai mari avansuri ale numărului de deţinători.

La nivelul României, comportamentul investitorilor a fost similar cu tendinţele globale, cu o diferenţă notabilă: aceştia au preferat acţiunile producătorului chinez de vehicule electrice Nio în detrimentul Tesla. Totodată, Nvidia a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai deţinute acţiuni la finalul lui 2025, după ce se afla pe poziţia a treia la sfârşitul anului anterior, în timp ce Tesla a coborât pe locul al treilea.

Potrivit analizei, în rândul investitorilor români au crescut semnificativ deţinerile în companii precum TSMC, Nvidia, Meta şi Micron. Netflix a fost acţiunea cu cea mai mare creştere a numărului de deţinători din România, cu 25%. În afara sectorului tehnologic, cele mai mari creşteri au fost raportate de PepsiCo şi Berkshire Hathaway.