Meta testează abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp, cu funcții AI avansate

Gigantul tehnologic Meta va începe, în următoarele luni, testarea unor abonamente premium pentru utilizatorii platformelor sale principale: Instagram, Facebook și WhatsApp. Noile pachete vor oferi acces la funcții suplimentare, inclusiv capacități extinse de inteligență artificială (IA), menținând însă serviciile de bază gratuite pentru toți utilizatorii.

Printre funcțiile premium testate se numără și aplicația de generare video Vibes, lansată în septembrie ca parte a Meta IA. Potrivit companiei, citată de BBC, Vibes permite utilizatorilor să „dea viață ideilor lor” prin instrumente vizuale bazate pe IA.

În plus, Meta plănuiește să integreze în abonamente și tehnologia Manus, o firmă de inteligență artificială fondată în China și achiziționată de companie în decembrie pentru 2 miliarde de dolari, potrivit TechCrunch. Manus va fi utilizată atât în abonamentele premium pentru consumatori, cât și în continuarea ofertelor independente pentru companii.

Meta a declarat că integrarea Manus va sprijini dezvoltarea agenților IA capabili să realizeze sarcini complexe cu intervenție minimă din partea utilizatorului, precum planificarea călătoriilor, realizarea de prezentări sau alte operațiuni automate. „Talentul excepțional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a furniza agenți cu scop general pentru produsele noastre destinate consumatorilor și companiilor, inclusiv Meta IA”, a precizat compania pe blog.

Sediul Manus se află acum în Singapore, după relocarea din China. Firma se diferențiază prin dezvoltarea unui agent IA „cu adevărat autonom”, capabil să planifice, să execute și să finalizeze sarcini pe baza instrucțiunilor primite, fără a necesita interacțiuni repetate, spre deosebire de mulți chatboti tradiționali.

Prin aceste inițiative, Meta își propune să extindă funcționalitățile platformelor sale și să ofere utilizatorilor instrumente mai inteligente și mai autonome, adaptate nevoilor personale și profesionale.