Un startup din domeniul științei materialelor propune o alternativă surprinzătoare la cașmirul tradițional. Compania folosește inteligența artificială pentru a transforma deșeuri precum penele de pui în fibre textile care imită aproape perfect celebrul material natural. Compania, numită Everbloom, susține că soluția sa ar putea reduce presiunea asupra industriei cașmirului și impactul asupra mediului, și să ofere în același timp o variantă mai accesibilă pentru consumatori, potrivit TechCrunch.

Cașmirul este apreciat pentru finețea, ușurința și capacitatea sa de a oferi căldură, însă producția este limitată. O capră furnizează anual doar câteva sute de grame de fibră, insuficiente pentru o piață aflată în continuă expansiune. Potrivit fondatorilor Everbloom, această cerere tot mai mare a dus la practici nesustenabile, inclusiv tunderi mai frecvente ale animalelor și o scădere a calității fibrei.

„Producătorii de materii prime sunt supuși unei presiuni enorme”, a declaratSim Gulati, cofondator și director executiv al Everbloom. El atrage atenția că puloverele din cașmir vândute la prețuri foarte mici sunt un semnal al unor practici care afectează atât mediul, cât și bunăstarea animalelor.

În loc să încerce să reformeze industria tradițională a cașmirului, Everbloom a ales o abordare tehnologică. Startup-ul, care a atras investiții de peste 8 milioane de dolari, a dezvoltat un model de inteligență artificială numit Braid.AI, capabil să ajusteze parametrii necesari pentru a crea fibre textile cu proprietăți variate. Deși cașmirul este unul dintre obiective, tehnologia poate fi aplicată și altor materiale larg utilizate în industria textilă.

Procesul pornește de la colectarea deșeurilor din lanțul de aprovizionare cu fibre, inclusiv resturi de lână, cașmir sau puf, urmând ca, pe viitor, să fie utilizate și pene provenite din industria avicolă. Elementul comun al acestor materiale este keratina, o proteină esențială în structura fibrelor naturale. Deșeurile sunt mărunțite, amestecate cu compuși dezvoltați de companie și procesate cu echipamente industriale standard, similare celor folosite pentru producerea poliesterului.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, Everbloom poate regla compoziția și procesul de fabricație astfel încât să obțină fibre care reproduc caracteristicile unor materiale variate, de la poliester până la cașmir. Compania afirmă că toate fibrele rezultate sunt biodegradabile și că impactul asupra mediului este mult mai redus, deoarece materia primă provine din deșeuri.

Un alt obiectiv important este reducerea costurilor. „Nu cred în ideea că produsele sustenabile trebuie să fie mai scumpe”, spune Gulati. Potrivit acestuia, pentru ca un material să fie adoptat pe scară largă, trebuie să ofere atât beneficii de performanță, cât și avantaje economice pentru toți actorii implicați, de la producători până la consumatori.