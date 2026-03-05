dark
Un grup de cercetători a dezvoltat un instrument AI care va prezice riscul de cancer mamar pentru următorii patru ani

Ștefan Munteanu
5 martie 2026
Inteligenta artificiala
Sursa foto: – / Wavebreak / Profimedia
Un instrument bazat pe inteligență artificială (AI) ar putea, în viitorul apropiat, să estimeze riscul unei femei de a dezvolta cancer la sân pe o perioadă de patru ani, conform unui studiu realizat în Australia, citat de Xinhua.

Instrumentul, denumit BRAIx, a fost dezvoltat folosind mamografii efectuate pe aproape 400.000 de femei și testat ulterior pe date provenite de la aproape 96.000 de femei din Australia.

Studiul, publicat în revista The Lancet Digital Health, arată că scorul de risc BRAIx oferă estimări mai precise decât metodele tradiționale folosite de medici, cum ar fi analiza densității mamare sau istoricul familial.

Rezultatele au evidențiat că, în rândul femeilor incluse în top 2% ca risc conform BRAIx, aproape 10% au fost diagnosticate cu cancer mamar în patru ani, în ciuda faptului că primiseră inițial undă verde de la medici. Această rată este mai mare decât cea observată în unele grupuri cu risc genetic.

Cercetătorii subliniază că utilizarea scorurilor de risc bazate pe AI ar putea personaliza programele de screening mamar, permițând identificarea femeilor cu risc ridicat pentru monitorizare mai atentă și a celor cu risc scăzut pentru controale mai rare.

Astfel, implementarea AI în acest domeniu ar putea salva vieți și ar putea optimiza resursele medicale, fără costuri suplimentare semnificative.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

