Anonimitatea a murit / Orice persoană poate deveni subiect de conținut viral

În era rețelelor sociale, anonimitatea în spațiul public a devenit aproape imposibilă. Evenimente obișnuite, precum un incident într-un restaurant sau o ieșire la concert, pot fi filmate și transformate rapid în conținut viral, cu consecințe reale pentru cei implicați, informează The Verge.

Fenomenul viralizării arată că apariția în public este suficientă pentru a deveni „personajul principal al internetului”. Platformele precum TikTok, X, Facebook sau Bluesky facilitează răspândirea rapidă a videoclipurilor, iar algoritmii lor permit ca acestea să fie vizibile unui public larg fără ca utilizatorii să le distribuie activ.

Virality-ul poate avea efecte serioase

Au existat cazuri în care persoane surprinse în videoclipuri amuzante sau compromițătoare au suferit consecințe semnificative, de la pierderea locului de muncă până la divorț. În unele situații, identitatea celor implicați a fost dezvăluită pe internet chiar și fără menționarea lor în articolele de presă. Comentariile și conturile sociale facilitează identificarea și expunerea persoanelor implicate.

Instrumentele de recunoaștere facială, precum PimEyes, permit identificarea rapidă a unei persoane doar după chip, ceea ce face ca protecția anonimității publice să fie extrem de dificilă. Smartphone-urile au transformat această dinamică într-un veritabil panopticon (concept inventat de Jeremy Bentham, filozof și reformator social englez, la sfârșitul secolului XVIII, pentru a descrie un penitenciar în care un singur gardian poate observa toți deținuții fără ca aceștia să știe dacă sunt urmăriți în acel moment).

Aplicat astăzi, înseamnă că fiecare poate filma și poate fi filmat, iar clipurile pot circula rapid fără ca cei filmați să fie conștienți sau să își fi dat consimțământul.

Această expunere nu se limitează la gesturi ilegale

Chiar comportamente banale, cum ar fi o conversație cu un influencer sau o interacțiune într-un magazin, pot fi înregistrate și folosite pentru a crea conținut viral. Pe măsură ce internetul a devenit o piață pentru astfel de materiale, identitatea și viața privată a indivizilor devin vulnerabile, iar consecințele pot fi greu de controlat.

Pe de altă parte, supravegherea reciprocă poate avea efecte paradoxale. Dacă în trecut filmarea oamenilor servea drept instrument de responsabilizare în cadrul unor instituții sau pentru documentarea abuzurilor, acum aceleași instrumente pot fi folosite împotriva persoanelor obișnuite. Viralizarea clipurilor poate afecta viața privată și profesională, generând stres și anxietate.

În concluzie, trăim într-o societate în care fiecare persoană este la un pas de expunere publică. Apariția în spațiul public, indiferent de context, poate duce la viralizare și consecințe imprevizibile. Panopticonul digital transformă viața de zi cu zi într-o experiență în care anonimitatea este un lux din ce în ce mai greu de păstrat.