Cancelarul german, Friedrich Merz, promite sprijin pentru industria auto germană în conferința de deschidere a Salonului Auto de la München

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a deschis marți oficial Salonul Auto de la München (IAA Mobility 2025) și a promis sprijin pentru industria auto germană, aflată sub presiune din cauza rivalității globale și a tranziției către vehicule electrice. El a subliniat că sectorul are nevoie de inovație și de reducerea poverii birocratice pentru a face față competiției din China și Statele Unite, potrivit Reuters.

„Concurența globală în sectorul auto, nu doar pentru vehicule electrice, se intensifică. Această concurență este deosebit de puternică din partea Chinei și a SUA”, a declarat Merz în cadrul evenimentului.

Industria auto, cel mai important sector industrial al Germaniei, traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Producătorii se confruntă cu tarife mai mari la import în Statele Unite, cu o cerere slabă pe piața europeană, cu tranziția accelerată la vehicule electrice și cu un război al prețurilor în China. În acest context, cancelarul a anunțat că, în următoarele patru până la șase săptămâni, va convoca un summit cu producătorii auto, furnizorii și alți actori din industrie pentru a analiza provocările și soluțiile necesare. Detaliile privind măsurile de sprijin nu au fost însă prezentate.

Merz a arătat că protejarea industriei auto germane este esențială pentru prosperitatea țării, subliniind nevoia de a menține deschise mai multe direcții tehnologice în tranziția energetică. „Nu vrem să ne limităm la o singură soluție, vrem competiție între cele mai bune idei și cea mai bună tehnologie”, a afirmat cancelarul, adăugând că își propune extinderea producției de baterii industriale în Germania pentru a răspunde cererii crescânde de pe piața vehiculelor electrice.

Producătorii europeni, printre care Volkswagen, BMW, Renault și Stellantis, au profitat de ediția din acest an a salonului pentru a prezenta noi modele electrice și opțiuni mai accesibile ca preț, încercând să țină pasul cu rivalii chinezi, care vin pe piață cu produse mai ieftine și mai rapide în dezvoltare.

Un obstacol suplimentar pentru constructorii europeni îl reprezintă tariful de import de 27,5% aplicat de Statele Unite mașinilor fabricate în Europa. Deși există un acord-cadru între Bruxelles și Washington pentru reducerea acestui tarif la 15%, acesta nu a intrat încă în vigoare.

La nivel european, discuțiile privind viitorul industriei continuă. Directorii din sector urmează să se întâlnească vineri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a aborda obiectivele impuse de Uniunea Europeană, între care eliminarea motoarelor cu combustie internă până în 2035. Unele grupuri industriale consideră că această țintă ar putea afecta competitivitatea, mai ales în condițiile în care alte regiuni nu impun restricții similare.

În același timp, un raport publicat marți de organizația Transport & Environment arată că marii producători auto germani sunt, în general, pe drumul cel bun pentru a respecta obiectivele de emisii de carbon stabilite pentru perioada 2025–2027. Singura excepție este Mercedes-Benz, care riscă să nu atingă țintele de reducere.

Cancelarul Merz a insistat că Germania trebuie să asigure un cadru favorabil investițiilor și să stimuleze inovarea pentru ca industria auto să rămână competitivă pe plan global. Într-o economie națională aflată în stagnare, el a promis intensificarea eforturilor de atragere a capitalului și de susținere a sectoarelor strategice, cu accent pe industria auto, care rămâne un pilon central al prosperității germane.