Înmatriculările de maşini noi au crescut cu 39% în septembrie / Autoturismele electrificate, creştere de 39,3%, potrivit APIA

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 39% în România, la nivelul lunii septembrie 2025, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele ecologice au raportat un salt, pe total, de 39,3% şi o cotă de piaţă de 48,7%, relevă datele analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicate joi, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, autoturismele (care reprezintă aproximativ 85% din total piaţă) au înregistrat, în intervalul de referinţă, un volum de 12.409 de unităţi, iar în ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 48,9%, urmat de Clasa C cu o cotă de 29,7% şi Clasa B cu o cotă de 16,7%.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna septembrie a acestui an, faţă de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină au crescut cu 40,8%, până la o pondere de 45%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creştere de 45%, la 6,4%.

Avans pentru motorizările hibrid și electrificate

În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid, acestea au consemnat, în luna septembrie 2025, o creştere de 12%, ajungând la o pondere de 18,3% din totalul pieţei de autoturisme. „Este de menţionat că, din totalul motorizărilor mild-hybrid, 87% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 13% sunt motorizări pe motorină”, subliniază APIA.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate” – respectiv cele electrice (BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hibrid şi full hibrid – deţineau, în luna septembrie 2025, o cotă de piaţă de 48,7%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească. Acestea depăşesc cota deţinută de motorizările clasice, pe benzină şi motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice deţineau o cotă de 6% din piaţă, iar cele plug-in hibrid 6,5%.

Modelele preferate de români

La nivelul primelor nouă luni, cele mai vândute autoturisme 100% electrice au fost Dacia Spring – cu 1.177 unităţi şi o scădere de 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent –, Hyundai Kona (516 unităţi) şi Tesla Model 3 (355 unităţi).

În ceea ce priveşte autoturismele plug-in hybrid, topul este condus de Ford Kuga şi Hyundai Tucson, cu câte 501 unităţi fiecare, urmate de Volkswagen Tiguan, cu 440 unităţi.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au în frunte Toyota Corolla (3.166 unităţi, +18%), urmată de Dacia Duster (2.525 unităţi) şi Toyota Yaris Cross (2.076 unităţi).

La categoria mild hybrid, Dacia Duster conduce cu 5.008 unităţi, urmată de Hyundai Tucson (1.528 unităţi) şi Ford Puma (1.194 unităţi).

Creşteri și pe segmentul vehiculelor comerciale

Vehiculele comerciale uşoare plus minibus au înregistrat o creştere de 33,8%, iar cele grele plus bus sunt în urcare cu 40,6%, faţă de luna similară a anului 2024.

„Rezultatele din luna septembrie indică o aparentă revenire a pieţei auto, cu o creştere raportată de aproape 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 şi o cotă de piaţă de 48,7% pentru motorizările electrificate. Totuşi, aceste cifre trebuie interpretate cu prudenţă”, a afirmat preşedintele APIA, Dan Vardie, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că efectul creşterii TVA aplicat de la 1 iulie ar fi putut genera o accelerare artificială a înmatriculărilor, iar comparaţia cu septembrie 2024 – o lună foarte slabă – amplifică procentual creşterea.

Perspective: efect de redresare sau începutul unei creşteri durabile?

Dan Vardie a adăugat că şi piaţa vehiculelor comerciale a consemnat creşteri consistente, însă acestea trebuie privite în contextul unui efect de bază scăzut şi al unor posibile înmatriculări anticipate, înainte de modificările fiscale.

„Privind spre finalul anului, reluarea Programului Rabla 2025 ar putea susţine cererea, deşi ediţia curentă dispune de un buget redus şi stimulente ajustate. (…) Datele din septembrie trebuie privite mai degrabă ca un efect de redresare statistică decât ca o revenire solidă”, a concluzionat preşedintele APIA.