dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Primarul Ciprian Ciucu, avertisment pentru șoferi: Poliția Locală va începe aplicarea amenzilor pentru cei care nu plătesc parcarea, începând de săptămâna viitoare

Redacția TechRider
20 ianuarie 2026
Mașini parcate
Photo by Christian Wiediger on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Polițiștii locali din București vor începe, de săptămâna viitoare, să aplice amenzi șoferilor care nu achită tariful de parcare, a anunțat marți primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Informația a fost transmisă printr-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Edilul susține că sistemul actual de administrare a parcărilor publice este ineficient, iar nivelul încasărilor este mult sub potențial. Potrivit acestuia, pentru un loc de parcare se încasează, în medie, contravaloarea a doar două ore dintr-un interval de 12 ore, în principal din cauza imposibilității, până acum, de a sancționa neplata.

„S-a dus vestea că Primăria Municipiului București nu poate impune plata parcării, pentru că angajații firmei de parking nu au calitatea de agenți constatatori”, a explicat Ciucu.

Primarul general a anunțat că a dispus ca Poliția Locală a Municipiului București să înceapă aplicarea sancțiunilor pentru neplata parcării și să preia cele șapte autospeciale dotate cu sisteme automate de înregistrare și emitere a amenzilor, cunoscute public drept „OZN-uri”.

Totodată, Poliția Locală a Sectorului 6 va oferi sprijin operațional și transfer de know-how, inclusiv în ceea ce privește procedurile și regulamentele necesare implementării acestui sistem.

Un alt factor care afectează semnificativ veniturile din parcări este numărul mare de gratuități. Potrivit primarului, în București există aproximativ 100.000 de vehicule care beneficiază de parcare gratuită, în condițiile în care numărul total de locuri de parcare administrate este de aproximativ 40.000.

Dintre acestea, peste 5.000 aparțin instituțiilor de presă. De asemenea, zeci de mii de vehicule aparțin persoanelor cu dizabilități sau însoțitorilor acestora. Ciucu a menționat că, în acest segment, autoritățile au identificat și un fenomen semnificativ de utilizare frauduloasă a însemnelor de parcare.

Primăria va menține gratuitatea pentru persoanele cu dizabilități, însă doar în limita celor 4% dintre locurile de parcare rezervate legal acestui scop.

În același timp, aproximativ 86.000 de vehicule electrice și hibride, inclusiv cele de tip „mild hybrid”, beneficiază în prezent de facilități, competiționând pentru același număr limitat de locuri de parcare.

„Mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în dificultate. În acest moment nu am luat o decizie finală în privința acestora și vom organiza o dezbatere publică”, a precizat primarul general.

Ciprian Ciucu a adăugat că intenționează să prezinte, pe parcursul acestui an, informații suplimentare privind crearea de noi locuri de parcare, în funcție de bugetul disponibil și de eventuale parteneriate public-private. Până atunci, obiectivul administrației este eficientizarea sistemului existent.

De asemenea, primarul a anunțat că i-a solicitat viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicare a mașinilor, care ar urma să funcționeze în zona Inelului Central al Capitalei. O decizie finală în acest sens va fi luată după consultări cu primarii de sector.

 

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...