Primarul Ciprian Ciucu, avertisment pentru șoferi: Poliția Locală va începe aplicarea amenzilor pentru cei care nu plătesc parcarea, începând de săptămâna viitoare

Polițiștii locali din București vor începe, de săptămâna viitoare, să aplice amenzi șoferilor care nu achită tariful de parcare, a anunțat marți primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Informația a fost transmisă printr-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.

Edilul susține că sistemul actual de administrare a parcărilor publice este ineficient, iar nivelul încasărilor este mult sub potențial. Potrivit acestuia, pentru un loc de parcare se încasează, în medie, contravaloarea a doar două ore dintr-un interval de 12 ore, în principal din cauza imposibilității, până acum, de a sancționa neplata.

„S-a dus vestea că Primăria Municipiului București nu poate impune plata parcării, pentru că angajații firmei de parking nu au calitatea de agenți constatatori”, a explicat Ciucu.

Primarul general a anunțat că a dispus ca Poliția Locală a Municipiului București să înceapă aplicarea sancțiunilor pentru neplata parcării și să preia cele șapte autospeciale dotate cu sisteme automate de înregistrare și emitere a amenzilor, cunoscute public drept „OZN-uri”.

Totodată, Poliția Locală a Sectorului 6 va oferi sprijin operațional și transfer de know-how, inclusiv în ceea ce privește procedurile și regulamentele necesare implementării acestui sistem.

Un alt factor care afectează semnificativ veniturile din parcări este numărul mare de gratuități. Potrivit primarului, în București există aproximativ 100.000 de vehicule care beneficiază de parcare gratuită, în condițiile în care numărul total de locuri de parcare administrate este de aproximativ 40.000.

Dintre acestea, peste 5.000 aparțin instituțiilor de presă. De asemenea, zeci de mii de vehicule aparțin persoanelor cu dizabilități sau însoțitorilor acestora. Ciucu a menționat că, în acest segment, autoritățile au identificat și un fenomen semnificativ de utilizare frauduloasă a însemnelor de parcare.

Primăria va menține gratuitatea pentru persoanele cu dizabilități, însă doar în limita celor 4% dintre locurile de parcare rezervate legal acestui scop.

În același timp, aproximativ 86.000 de vehicule electrice și hibride, inclusiv cele de tip „mild hybrid”, beneficiază în prezent de facilități, competiționând pentru același număr limitat de locuri de parcare.

„Mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în dificultate. În acest moment nu am luat o decizie finală în privința acestora și vom organiza o dezbatere publică”, a precizat primarul general.

Ciprian Ciucu a adăugat că intenționează să prezinte, pe parcursul acestui an, informații suplimentare privind crearea de noi locuri de parcare, în funcție de bugetul disponibil și de eventuale parteneriate public-private. Până atunci, obiectivul administrației este eficientizarea sistemului existent.

De asemenea, primarul a anunțat că i-a solicitat viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicare a mașinilor, care ar urma să funcționeze în zona Inelului Central al Capitalei. O decizie finală în acest sens va fi luată după consultări cu primarii de sector.