Asociația Română pentru Cercetare Strategică Avansată, Nanotehnologii și Tehnologii Cuantice (ARCSANTQ) a relansat programul ARO, prin care va renaște vechea marcă auto românească. Conform Business Review, proiectul este condus de ing. Eduard Costache, membru al Asociației, și are ca scop revigorarea brandului ARO Câmpulung-Muscel, recunoscut în peste 100 de țări pentru capacitățile sale off-road.

Proiectul e-ARO 25, înregistrat la OSIM

Potrivit reprezentanților Asociației, e-ARO 25 NEXT GENERATION reprezintă un proiect nou, cu un design semnat de studioul italian Granstudio. Noul model pare a fi un SUV hibrid, dezvoltat pe o platformă structurală rezistentă. Proiectul e-ARO 25 a fost deja înregistrat la OSIM, potrivit președintelui ARCSANTQ, Dan Hazaparu.

„Realizarea acestuia, linia de asamblare, se va face la Uzina Mecanică București, care se află sub coordonarea Romarm. Motorizarea, respectiv sistemele de propulsie, plus sistemul de control, sunt responsabilitatea Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Turbomotoare – COMOTI. (…) Estimările noastre sunt că prezentarea noului prototip ARO ar necesita o investiție de 12-14 milioane de euro și doi ani”, afirmă Dan Hazaparu, președintele ARCSANTQ.

e-ARO 25 va fi disponibil în versiune civilă și militară

Noul ARO va avea un șasiu compus dintr-o structură hibridă. Acesta va fi de tip scară, bun pentru off-road, dar și un tunel structural pentru bateriile de tracțiune. Modelul este proiectat din start pentru Armată, urmând să fie adaptat într-o variantă civilă. Prezentarea generală a modelelor arată astfel:

e-ARO 25 NEXT GENERATION (civil): destinat sectoarelor de utilități, cum ar fi industria, agricultura, silvicultura, serviciile de intervenție și transportul 4×4, oferind o capacitate mare de încărcare și capacități off-road superioare segmentului compact; e-ARO 25 NEXT GENERATION TACTICAL (militar): o variantă derivată, adaptată cerințelor operaționale NATO. Aceasta include protecție modulară STANAG 4569 Nivel 1 (cu elemente de Nivel 2), protecție electromagnetică (EMP) și opțiunea de integrare a unei turele RCWS compatibile NATO (cal. 12,7 mm).

Noul SUV românesc va fi un hibrid

„Sufletul” noului ARO, ca în cazul oricărui vehicul, este motorizarea. COMOTI, instituția responsabilă de acest aspect, explică faptul că motorizarea hibridă a fost aleasă datorită consumului redus de combustibil.

„Motorul încarcă bateriile. Ne propunem un consum mixt de 4-5%, ceea ce ne va plasa într-un grup select al celor mai eficiente variante de motorizare de pe piață”, spune Valentin Silivestru, președinte și director general al COMOTI.

Sistemul de propulsie este compus din:

Motoare electrice cu flux axial montate direct pe axe, cuplate la diferențiale mecanice robuste.

O baterie LiFePO₄ de 89 kWh, optimizată pentru o durată de viață lungă și stabilitate termică.

Un Range-Extender (REX) de 75–90 kW, integrat structural pentru a oferi autonomie extinsă, eliminând „anxietatea de autonomie” specifică vehiculelor pur electrice.

