Un nume vechi în industria auto românească se reinventează / DAC se va axa 100% pe vehicule comerciale electrice dezvoltate în România

Daniel Simion
7 noiembrie 2025
autovehicul-DAC
Sursa foto: Truck and Van
Autovehicule DAC S.A., un nume cu rezonanță în industria auto din România, își redefinește identitatea, renunțând la parteneriatele cu firmele chineze și axându-se pe producție și dezvoltare locală. Potrivit publicației Truck and Van, marca preluată integral de la Roman Brașov își propune să combine tehnologiile de electromobilitate cu ADN-ul românesc.

DAC promite „fiabilitate de frigider” pentru vehiculele sale

DAC susține că va miza pe un nivel ridicat de fiabilitate pentru a convinge operatorii de transport să achiziționeze vehiculele românești. Potrivit CEO-ului DAC, Sergiu Bolocan, obiectivul este atingerea a ceea ce el numește „fiabilitate de frigider”, adică vehicule care funcționează fără probleme majore ani de zile, minimizând astfel costurile de întreținere.

„DAC a fost întotdeauna sinonim cu vehiculele robuste. (…)  Pentru noi, electromobilitatea nu este doar o tendință, ci o responsabilitate față de viitorul României”, declară Sergiu Bolocan, CEO Autovehicule DAC S.A.

Noile camioane DAC vor fi echipate cu punți motoare care integrează două motoare electrice independente. Potrivit companiei, această soluție fiabilitate sporită, permițând o durată de viață extinsă de peste 1 milion de kilometri fără reparații capitale. Un astfel de vehicul deja circulă pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, respectiv un shuttle bus DAC Aerobus 14.100.

autobus-electric-dac
Autobuz DAC Aerobus 14.100. Sursa foto: DAC

DAC vizează 30.000 de vehicule livrate în 10 ani

Producătorul autohton de vehicule estimează că operatorii pot realiza economii anuale de peste 30.000 de lei pentru un camion electric de 7,5 tone și peste 44.000 de lei lunar pentru o betonieră electrică. Compania vizează să devină și un jucător-cheie pe piața europeană a vehiculelor comerciale electrice.

În 2026, DAC va lansa un șasiu electric de 18 tone pentru vehicule de salubritate, iar compania și-a propus să depășească volumul record de vânzări atins de fosta fabrică de camioane Brașov, dorind să livreze peste 30.000 de vehicule în următorii zece ani.

