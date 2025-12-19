Dacia a anunțat deschiderea comenzilor pentru noul Logan pe piața din România, începând cu 19 decembrie 2025. Sedanul intră într-o nouă etapă comercială, cu motorizări actualizate, echipamente modernizate și o ofertă care rămâne concentrată pe accesibilitate și utilizare practică.

Noul Logan este disponibil în România cu un preț de pornire de 14.950 euro, TVA inclus, pentru nivelul de echipare Essential, oferit cu motorizările TCe 100 sau Eco-G 120. La vârful gamei, prețurile ajung până la 18.550 euro, TVA inclus, pentru versiunile Journey echipate cu motorul Eco-G 120 și transmisie automată, disponibilă în premieră pentru acest model.

Pe de altă parte, pentru cei interesați de alte modele Dacia, prețurile pentru Sandero și Sandero Stepway pot fi găsite aici.

Revenind la noul Logan, gama este structurată pe trei niveluri de echipare. Essential acoperă necesarul de bază pentru utilizarea zilnică, Expression adaugă un plus de confort și tehnologie, iar Journey este orientat spre deplasări pe distanțe lungi și include dotări precum aer condiționat automat, instrumentar de bord digital de 7 inch (17,8 cm) și jante din aliaj.

Logan vs Fiat Tipo: comparație de preț

În același segment, principalul rival al noului Logan este Fiat Tipo Sedan. Pentru comparație, Fiat Tipo este disponibil într-o ofertă promoțională la 13.250 euro plus TVA, după aplicarea unui discount de 1.650 euro plus TVA față de prețul standard de 14.900 euro plus TVA. Modelul din ofertă este echipat cu motor diesel de 1,6 litri, care dezvoltă 130 CP, are un consum mixt declarat de 4,7% și beneficiază de o garanție de 5 ani sau 150.000 km.

Noul Logan introduce o versiune modernizată a motorului Eco-G 120, un propulsor turbo de 1,2 litri cu 3 cilindri, care dezvoltă 120 CP și un cuplu maxim de 200 Nm. Față de generația anterioară, puterea este mai mare cu 20 CP, iar pentru prima dată acest motor este disponibil și cu transmisie automată.

Alternativa pe benzină este reprezentată de TCe 100, un motor turbo de 1,0 litri cu 3 cilindri, care oferă 100 CP, față de 90 CP anterior, și este cuplat la o cutie manuală cu 6 trepte.

Livrările încep cu primăvara lui 2026

Printre noutățile aduse de noul Logan se regăsesc un design exterior revizuit, un sistem multimedia cu ecran de 10,1 inch (25,6 cm), disponibil opțional în funcție de versiune, instrumentar de bord digital color de 7 inch (17,8 cm) pentru nivelul Journey și un volan redesenat, cu ergonomie optimizată.

Modelul beneficiază, de asemenea, de sisteme avansate de asistență pentru șofer, conforme cu noile reglementări europene, butonul „My Safety” pentru acces rapid la setările preferate și accesorii modulare YouClip, menite să crească funcționalitatea la bord. Clienții pot configura și comanda noul Logan inclusiv online, prin platforma oficială Dacia România. Primele livrări sunt programate pentru primăvara anului 2026.