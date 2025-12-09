La două luni după prezentarea oficială, Dacia deschide comenzile în România pentru modelele facelift de Sandero și Sandero Stepway. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, prețurile variază între 15.750 de euro (TVA inclus) pentru un Sandero de bază, cu motor de un litru și 100 de cai putere, și pot ajunge la 19.600 de euro pentru versiunea de top de Sandero Stepway cu transmisie automată.

Care sunt diferențele față de versiunile anterioare

Dincolo de evoluțiile profunde în materie de design, printre care se numără grila restilizată și blocurile optice care afișează noua semnătură luminoasă, cele două modele beneficiază de numeroase echipamente noi: volan cu ergonomie optimizată, padele de schimbare a treptelor de viteză din spatele volanului (pe motorizarea Eco-G 120 cu cutie automată), un nou sistem multimedia cu ecran central de 10” și navigație conectată, precum și încărcător wireless pentru smartphone.

Sandero este disponibil în două nivele de echipare (Expression și Journey), ambele disponibile cu două motorizări:

TCe 100 – motor de un litru turbo în trei cilindri, 100 de cai putere, transmisie manuală sau automată (6 trepte);

ECO-G 120 – motor de 1,2 litri turbo în trei cilindri, 120 de cai putere, transmisie manuală sau automată (6 trepte), alimentare prin benzină sau GPL.

În cazul modelului Sandero, prețurile variază între 15.750 Euro (TVA inclus) pentru versiunea Expression cu motorizarea TCe 100 și 18.350 Euro (TVA inclus), pentru versiunea Journey cu motorizarea ECO-G 120.

Sandero Stepway este disponibil în trei versiuni (Essential, Expression și Extreme) și cu două motorizări: ECO-G 120 sau TCe 110. Modelul are prețuri cuprinse între 16.000 Euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorul TCe 110, și 19.600 Euro (TVA inclus), pentru versiunea Extreme, cu motorul ECO-G 120 și cutie de viteze automată. Livrările în showroom-uri vor avea loc în primul trimestru al anului viitor.