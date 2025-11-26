John Elkann, preşedintele Stellantis, avertizează: fără schimbări la nivelul UE, industria auto europeană poate intra într-un „declin ireversibil”

Preşedintele Stellantis, John Elkann, a avertizat marţi că industria auto europeană riscă un „declin ireversibil”, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 10 decembrie un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.

Vorbind la Torino, cu prilejul debutului producţiei de serie a noii versiuni hibride a modelului Fiat 500, Elkann a declarat că industria auto europeană în ansamblu a elaborat un pachet de propuneri pentru Comisia Europeană pentru a oferi producătorilor auto mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte obiectivele de emisii – şi că acest lucru „ar permite sectorului să evite un astfel de declin”.

„Există o altă modalitate de a reduce emisiile în Europa într-un mod constructiv şi convenit, restabilind creşterea pe care am pierdut-o şi nevoile oamenilor”, a declarat Elkann în timpul unui eveniment care a marcat începerea producţiei noii versiuni hibride a maşinii mici Fiat 500.

Printre propunerile din industrie se numără permiterea vehiculelor hibride plug-in, a modelelor cu autonomie extinsă şi a combustibililor alternativi după 2035, calcularea medie a obiectivelor intermediare de reducere a emisiilor de carbon stabilite pentru 2030 pe parcursul mai multor ani, introducerea unei scheme ample de casare a maşinilor existente şi adaptarea reglementărilor – pentru a favoriza producţia de maşini mici.

Introdus în 2020 ca vehicul pur electric, noul Fiat 500 hibrid este unul dintre modelele pe care Stellantis mizează pentru a inversa declinul producţiei sale italiene, din cauza unui mix de factori, inclusiv cererea scăzută, în special pentru vehiculele electrice, şi concurenţa din partea producătorilor chinezi.

Înmatriculările de autoturisme în Europa s-au ridicat la aproximativ 13 milioane de unităţi anul trecut, încă sub nivelul de 15,8 milioane de unităţi consemnat înainte de Covid în 2019.

Noul director general de la Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că discuţiile cu autorităţile europene au fost lungi şi aprofundate, dar acum industria are nevoie de „acţiuni urgente şi definitive”. „Dacă ni se va permite să recâştigăm clienţii cu produse excelente, cum ar fi hibridul 500, vom putea cu siguranţă să restabilim creşterea esenţială pentru investiţiile şi inovaţia viitoare… sprijinind ocuparea forţei de muncă în Europa”, a declarat Filosa.

La rândul său, Gianluca Ficco de la sindicatul UILM a declarat într-un comunicat că începerea producţiei modelului hibrid Fiat 500 este un element pozitiv pentru producţia italiană de automobile, dar a adăugat că UE trebuie să schimbe regulile pentru industria auto, „înainte să fie prea târziu” şi pentru a evita consecinţe dure pentru industrie şi locuri de muncă.