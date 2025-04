Mercedes dezvoltă o „vopsea” care ar permite unei mașini electrice să parcurgă până la 20.000 km pe an doar cu energie solară

Principala problemă privind adoptarea la nivel mondial a mașinilor electrice este (1) autonomia oferită de acestea și (2) procesul de reîncărcare.

Prima situația se poate rezolva cu baterii de capacitare mai mare, tehnologii noi și optimizarea consumului de electricitate, însă a două necesită, pe lângă posibilități de încărcare mai rapidă, și existența fizică a unei stații de încărcare.

Reîncărcarea mașinii prin captarea energiei solare este o tehnologie atrăgătoare și plină de potențial, iar germanii nu sunt singurii care lucrează la ea, însă Mercedes dezvoltă o suprafață fotovoltaică activă cu celule solare.

Mercedes-Benz lucrează la o „vopsea solară”, care este mai degrabă o modalitate de integrare naturală a unor module solare pe caroserie mașinii electrice.

Cercetarea ar putea deschide drumul pentru realizarea unui strat subțire capabil să genereze suficientă electricitate pentru a alimenta o mașină electric între 12.000 și 20.000 de kilometri pe an (exemplele constructorului), în funcție de nivelul de radiații solare.

Pentru valorile de mai sus, ar însemna o autonomie între 32 și 55 de kilometri pe zi, deci noua tehnologie nu ar înlocui complet nevoia de reîncărcare, însă ar putea fi suficientă pentru deplasările zilnice.

Pe scurt, întrega caroserie este acoperită cu o suprafață fotovoltaică capabilă să genereze electricitate. Potrivit Mercedes, energia ar putea fi folosită imediat pentru condus sau stocată în baterie când vehiculul staționează. Potrivit constructorului german, eficiența acestui proces este de 20%.

Vopseaua mașinii ar permite ca 94% din razele soarelui să treacă de ea și să ajungă la învelișul solar, acesta fiind localizat între stratul colorat și panourile de caroserie.

Potrivit Mercedes, autonomia posibilă la nivel de an ar fi în funcție de cantitatea de radiații solare: în Beijing ar fi de 14.000 de kilometri pe an, în timp ce în Stuttgart ar fi de 12.000, iar în Los Angeles de 20.000 de kilometri pe an.